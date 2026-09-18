I più presenti 4) Alessandro Pajola

Alessandro Pajola arriva alla Virtus nell’estate 2015. Nel 2015/16 gioca nell’under 18 e debutta in prima squadra quando non ha ancora 16 anni. È l’anno della retrocessione, ma nella stagione successiva, in A2 comincia a far parte della prima squadra ed è uno dei protagonisti della promozione in A1. Vince due scudetti, nel 2021 e 2025, una Champions League nel 2019, un’Eurocup nel 2022, tre Supercoppe nel 2021, 2022 e 2023. Molto apprezzato dai compagni, due su tutti Teodosic e Belinelli, e dai suoi allenatori.

Gli allenatori di Alessandro Pajola lo hanno tanto apprezzato

Djordjevic lo ha fatto crescere tanto. Scariolo si meravigliò del suo impatto in Eurolega. Banchi ne ha fatto un elogio pubblico poco prima di dimettersi. Ivanovic gli ha dato le chiavi della squadra. Onnipresente. Grandissimo difensore, recuperatore di palloni, dispensatore di assist ma capace in alcune serate di ottime prove anche al tiro. In Virtus per Alessandro Pajola 545 presenze (quarto assoluto nella storia delle V nere) e 2071 punti. Così suddivisi, tra parentesi le presenze: 1150 in A1 (294), di cui 879 in stagione regolare (234), 271 nei playoff (60); 54 in A2 (32); 726 nelle coppe europee (188), di cui 478 in Eurolega (117), 213 in Eurocup (51), 35 in Champions League (20); 4 nella Coppa Intercontinentale (2); 137 nelle coppe italiane (29) di cui 32 in Coppa Italia (11), 105 in Supercoppa (18), in quest’ultima manifestazione quarto assoluto della storia bianconera per punti e primo per presenze.

I riconoscimenti

Per Alessandro Pajola 820 assist nel massimo campionato, secondo assoluto della storia Virtus, 202 nei playoff, leader assoluto delle V nere; sono 396 quelli in Eurolega e anche in questo caso lo pongono al vertice della classifica della Virtus Pallacanestro. Alessandro ha anche ottenuto tanti riconoscimenti individuali: nel 2020/21 Miglior giocatore del Campionato Oscar Giba e Miglior giovane del Campionato, nel 2021/22 MVP della Supercoppa, Miglior giocatore italiano della Supercoppa e Miglior giocatore difensivo del Campionato, nel 20222/23 Miglior assistman della Supercoppa, nel 2023/24 Miglior difensore della Supercoppa e Miglior uomo assist delle finali playoff, nel Miglior difensore della stagione regolare del Campionato e Premio Reverberi Giocatore Italiano. In tutto 11 stagioni alla Virtus, l’ultima da capitano.

Alessandro Pajola in Nazionale

In azzurro, dopo aver giocato con le Nazionali Under 15, Under 16, Under 18, Under 19 e Under 20, Alessandro Pajola con la Nazionale maggiore ha collezionato 63 presenze realizzando 222 punti, in un arco di tempo che va dal 2020 al 2025. Alessandro ha partecipato a due Europei, un Mondiale e un’Olimpiade.

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