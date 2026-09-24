Bologna, ipotesi Cambiaghi titolare nel tridente della Nazionale

Roberto Mancini avrebbe intenzione di puntare su Nicolò Cambiaghi nel suo ri-esordio sulla panchina della Nazionale. Il giocatore del Bologna sarebbe il favorito per completare il tridente dell’attacco azzurro nella gara della 1^ giornata della Lega A di Nations League.

L’esterno sinistro offensivo del Bologna sarebbe favorito per prendersi una maglia da titolare nell’undici che scenderà in campo dall’inizio contro il Belgio. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, negli ultimi anni ha più volte meritato la chiamata della Nazionale, senza però avere abbastanza occasioni per mettere in mostra le sue qualità nella selezione azzurra. L’ex calciatore infatti ha finora collezionato appena una presenza in azzurro.

Novità rispetto a Bologna

Nell’idea di Roberto Mancini per la gara della Nazionale contro il Belgio, però, il calciatore rossoblù giocherà in un altro ruolo rispetto a quello in cui gioca sotto le Due Torri. Se in maglia Bologna, mister Vincenzo Italiano lo ha impostato sulla corsia di sinistra, con la selezione maggiore azzurra potrebbe ripartire dal settore di destra.

Considerando che il commissario tecnico vorrebbe utilizzare Moise Kean come esterno sinistro del tridente e che Cambiaghi per il momento è in ballottaggio con un altro giocatore non puramente esterno come Nicolò Zaniolo, il ruolo che ricoprirà sarà più simile a quello svolto a Empoli.

Il classe 2000, quindi rispetto al Bologna, giocherà in Nazionale più come seconda punta, sfruttando quella posizione tramite la sua capacità di accentrarsi e concludere a rete. Una qualità che, a Bologna, Cambiaghi non ha potuto sfruttare dovendo giocare col piede mancino sull’esterno e non sull’interno.

La probabile formazione azzurra per Italia-Belgio

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo (Kayode), Mancini, Coppola, Calafiori; Tonali (Frattesi), Romano, Barella; Cambiaghi (Zaniolo), Pio Esposito, Kean.

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