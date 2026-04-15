Emery non abbassa la guardia: «Il Bologna può segnare in qualsiasi momento: dobbiamo essere pronti a tutto»

Domani alle ore 21 il Bologna è chiamato ad una vera e propria impresa al Villa Park di Birmingham. Dopo il 3-1 firmato dall’Aston Villa al Dall’Ara, gli uomini di Vincenzo Italiano sono determinati al riscatto per portare avanti il sogno europeo, ma ora il cammino è drasticamente in salita.

Per accedere alle semifinali, i rossoblù dovranno dunque dare il massimo, cercando di impedire il volo ai Villans di Emery. Proprio il tecnico spagnolo ha parlato quest’oggi alla vigilia di Aston Villa-Bologna; di seguito riportiamo le sue dichiarazioni.

Emery chiarissimo pre Aston Villa-Bologna: «Il Bologna merita rispetto»

Il commento di Unai Emery su quanto si aspetta dalla gara di domani: «Siamo nel ritorno di un quarto di finale… sicuramente partiamo da un buon risultato, ma considerando la mia esperienza e visto che affrontiamo un allenatore che ha disputato tre finali negli ultimi tre anni il rispetto è massimo: il Bologna merita rispetto. Quando hanno giocato contro la Roma in molti pensavano che i giallorossi fossero favoriti e loro li hanno battuti. Il modo in cui competono, il modo in cui fanno squadra, il modo in cui spingono ad ogni partita. Tutto questo ci impone il massimo rispetto verso di loro».

Come si aspetta che giocherà il Bologna di Italiano?

«Il Bologna giocherà come ha sempre fatto: in maniera aggressiva, con duelli uomo su uomo, attaccando e difendendo. Rispetto e apprezzo molto il loro modo di giocare. Ovviamente anche noi siamo un’ottima squadra, un buon team che sta lottando e che sta ottenendo buoni risultati. Ma domani, quando l’arbitro fischierà, dovremo essere concentrati al 100% perché so che dovremo lottare ancora di più di quanto abbiamo fatto a Bologna».

Aston Villa-Bologna: il primo gol che verrà segnato domani sarà cruciale?

«Non per forza, potremmo anche non segnare e loro nemmeno (ride ndr). Saremo pronti in qualsiasi situazione e questo me lo aspetto anche dai giocatori: tutto può succedere domani. Il nostro terzo gol al Dall’Ara è stato importantissimo, ma il Bologna può segnare in ogni momento e perciò dobbiamo essere pronti a tutto»

Quali sono le condizioni di Sancho? In porta ci sarà Martinez o Bizot?

«Sancho è rientrato, è un giocatore fantastico e ha bisogno di trovare concretezza. Si è impegnato e si è adattato nella nostra struttura di gioco progressivamente e migliorando sempre di più. È un peccato che le ultime due settimane si sia infortunato perché prima della sosta stava giocando benissimo».

Su chi sarà in porta domani tra Bizot e Martinez: «Marco Bizot è un portiere fantastico e una persona altrettanto fantastica. È pronto: sta facendo delle ottime prestazioni e siamo molto orgogliosi di lui. Preghiamo sempre che tutti siano sempre disponibili per giocare, ma quando qualcosa succede all’ultimo minuto com’è successo domenica (contro il Nottingham Forest ndr), Marco ha risposto benissimo. Oggi è rientrato in gruppo Martinez, dovrebbe essere disponibile per Aston Villa-Bologna, ma decideremo domani».

Il giudizio su Santiago Castro

«Castro sta crescendo molto e in modo fantastico. A settembre lo abbiamo affrontato, era un ottimo attaccante ed ora è ancora più forte. È bravo nei duelli, nei colpi di testa e negli inserimenti. Dovremo essere pronti, ma non solo a lui perché il Bologna ha ottimi giocatori, bravi individualmente e nell’uno contro uno».

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