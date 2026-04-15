Aston Villa-Bologna, Italiano: «Serve coraggio, dobbiamo rischiare»

Vincenzo Italiano e il suo Bologna si preparano alla notte del giudizio: domani sera alle 21:00 scenderanno per la terza volta sul prato del Villa Park per affrontare l’Aston Villa nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Una vera impresa quella che dovrà compiere la squadra rossoblù, che dovrà ribaltare il parziale di 1-3 per la formazione di Emery.

Alla vigilia della gara in quel di Birmingham, Italiano ha parlato in conferenza stampa e ai microfoni di Sky con ottimismo, ma consapevole dell’alto valore degli avversari e dei loro pericolosi punti di forza. Una ragione in più per alzare la guardia e non perdere la lucidità. Anche con un pizzico di ironia: «Avevo chiesto alla società di convocare Tom Cruise. Lui di Missioni Impossibili se ne intende».

Aston Villa-Bologna, la conferenza stampa di Vincenzo Italiano

Che ritorno dei quarti di finale sarà? – «Dobbiamo cercare di complicare la vita al nostro avversario e fare di tutto per non fargli passare una serata tranquilla. Cercheremo di mettere tutta la qualità possibile e metteremo attenzione nella fase difensiva, non subire è importante».

Prosegue – «All’andata avevamo letto bene il loro atteggiamento, poi noi purtroppo abbiamo fatto degli errori di cui hanno approfittato. Non so come interpreteranno questo secondo round, ma l’ambiente qui spinge e loro alzano la qualità. Noi dovremo essere coraggiosi e rischiare perché il calcio è strano».

Tutto può succedere: su cosa deve puntare il Bologna? – «In Europa si vedono spesso partite in cui può accadere di tutto e vedremo se sapremo sfruttare eventuali episodi a nostro favore. Dovremo essere bravi ad attaccare la profondità che concedono e poi nell’area di rigore, cercare di mantenere la palla il più possibile per provare a sbloccarla e spingere l’inerzia dalla nostra parte».

Continua: «Per riuscirci servirà tirare fuori tutti qualcosa di straordinario, con massima attenzione e senza concedere quanto concesso all’andata. Dovremo anche stare attenti alle palle inattive, perché loro ne fanno di tutti i colori».

Non sarà un Bologna iper offensivo, lo conferma Italiano. E in porta… – «Ravaglia partirà titolare. Se Emery dice ‘attack’ io dico ‘defend’. Non credo che la chiave per fare tanti gol in questo stadio siano i singoli. Abbiamo trovato un equilibrio con i tre centrocampisti che prescinde dagli interpreti e andremo avanti così».

Una sfida importante, ma il suo esito non può condizionare sue stagioni intere – «Sarebbe molto riduttivo e mi dispiacerebbe sentire analizzare due annate così belle in base a una gara nella quale non abbiamo i favori del pronostico. Giochiamo in una squadra forte, quella che a inizio competizione tutti davano per vincente: noi abbiamo avuto la sfortuna di trovarla alla prima partita e ora ai quarti. Li abbiamo messi in difficoltà, ora ci sono questi 90 minuti in cui dobbiamo essere bravi a renderla più complicata per voi».

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