Aston Villa, infortunio per E. Martinez: le sue condizioni verso il ritorno contro il Bologna

Nonostante l’impegno interno contro il Lecce, in casa Bologna lo sguardo è rivolto soprattutto al ritorno contro l’Aston Villa. Match in programma per giovedì, 16 aprile, alle 21:00 al Villa Park. Stadio in cui la squadra di Emery non disputa una partita dal 22 marzo. Infatti, se nel weekend che ha preceduto la gara d’andata l’Aston Villa ha riposato causa turno di FA Cup, oggi Watkins e compagni sono scesi in campo in occasione della 32ª giornata di Premier League contro il Nottingham Forest. Con una novità: tra i pali dei Villans c’era Bizot, il secondo portiere, con Emiliano Martinez che ha subito un fastidio muscolare nel riscaldamento. In dubbio la sua presenza al ritorno.

Aston Villa-Bologna, infortunio per Martinez: ci sarà lui tra i pali dei Villans?

Nonostante il ritorno con il Bologna alle porte, Emery non ha scelto la via del turnover contro il Nottingham Forest: quarto in classifica, l’allenatore spagnolo non ha voluto rischiare di perdere punti importanti e di accorciare la forbice di punti con il Liverpool, quinto. Per questo, nella ufficiale, figuravano i vari Watkins, McGinn, Rogers, Onana e Martinez. Come riportato da Diario Olé, però, il portiere argentino ha sentito un fastidio muscolare durante il riscaldamento che gli ha impedito di disputare il match.

Quindi, Martinez ci sarà in Aston Villa-Bologna? Beh, oggi è presto per dirlo. Resta da capire l’entità dell’infortunio. Sicuramente nei prossimi giorni verranno fatti ulteriori aggiornamenti con lo staff medico dei Villans per chiarire le sue condizioni. Nell’andata fu uno dei principali antagonisti per il Bologna, alzando il muro in più occasioni contro le conclusioni dei rossoblù. Una sua assenza alzerebbe sensibilmente le probabilità di una rimonta da parte degli uomini di Italiano.

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