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Atalanta-Bologna, i convocati di mister Italiano: Skorupski vicino al rientro

I convocati di Italiano, con Tomasevic, sorpresa dalla Primavera, e un piacevole rientro

Pubblicato

3 minuti fa

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Lukasz Skorupski - il portiere del Bologna di Vincenzo Italiano (©Damiano Fiorentini per 1000Cuori ) Ferguson
Lukasz Skorupski (©Damiano Fiorentini per 1000Cuorirossoblu)
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Alla vigilia del match tra Atalanta e Bologna, come di consueto, i felsinei di mister Italiano hanno appena scoperto la lista dei convocati. I ventitré scelti dal tecnico di Karlsruhe partiranno a caccia di un posto da titolare alla volta di Bergamo, per mettersi in mostra e lottare ancora una volta con la maglia rossoblu.

Per approfondire:
Bologna-Juventus 2023 (©Damiano Fiorentini)

Lukasz Skorupski para il rigore di Milik in Bologna-Juventus 1-1 (©Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

Il rientro di Skorupski

Le novità odierne sono poche, pochissime. Eppure un raggio di Sole ha squarciato il cielo della città, colpendo Piazza Maggiore e illuminando gli occhi dei tifosi. Sì, perché è pronto a tornare Lukasz Skorupski, che non gioca dalla trasferta di Sassuolo.

Era un altro periodo, un altro Bologna. E la mancanza del polacco si è sentita, eccome. Giocherà da titolare o avrà ancora una volta spazio Massimo Pessina? Vedere per credere…

I ventitré convocati di Italiano

Di seguito, ecco l’elenco dei convocati di mister Vincenzo Italiano per la gara di domani.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski

Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lykogiannis, Joao Mario, Miranda, Tomasevic, Zortea

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm

Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe

Jonathan Rowe, Federico Bernardeschi e Santiago Castro, verso Bologna-Aston Villa (© Damiano Fiorentini)

Jonathan Rowe, Federico Bernardeschi e Santiago Castro esultano in Europa League (© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

Tomasevic sogna, Lucumi apre uno spiraglio

Di giocatori tutti da scoprire nella lista ce ne sono pochi, anzi, forse uno solo. Il montenegrino Bodin Tomasevic, centrale della Primavera da record rossoblu, sogna l’esordio in Serie A alla quinta chiamata stagionale. Di solito le sue possibilità erano limitate dal traffico, eppure domani l’esordio potrebbe arrivare.

Tomasevic, Primavera Bologna (@1000 Cuori Rossoblù)

Tomasevic, difensore centrale della Primavera da record del Bologna (@1000 Cuori Rossoblù)

Tra gli infortuni di Casale e Vitik e la squalifica di Lucumi, chissà che Italiano non possa scoprire un nuovo talento da svezzare.

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