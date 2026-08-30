Atalanta-Bologna, la lista dei convocati

Seconda giornata di campionato in Serie A per il Bologna che affronterà, nella prima trasferta stagionale l’Atalanta a Bergamo. Dopo la conferenza stampa di presentazione della gara Domenico Tedesco ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani, alle ore 18:30.

Sarà già un match importante perché i rossoblù devono rispondere presente alla sconfitta interna della 1^ giornata contro la Lazio. Un ko immeritato, ma per cui i rossoblù hanno davvero poco da recriminare. Ecco perché dopo uja prestazione così scialba si chiede alla squadra di reagire.

La lista dei convocati

Nella conferenza stampa della vigilia, mister Tedesco aveva fatto un annuncio importante. Infatti, per la gara di domani il gruppo rossoblù farà a meno di Jonathan Rowe, fuori per via del mercato e della relativa mancanza di serenità.

Questa la lista dei giocatori chiamati dal tecnico italo-tedesco.

PORTIERI: Happonen, Pessina, Skorupski.

DIFENSORI: Alhassane, Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.

CENTROCAMPISTI: Amondarain, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

ATTACCANTI: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Odgaard, Orsolini, Piccoli.

La situazione di Rowe e un ritorno

Rowe si aggiunge all’assenza preannunciata di El Azzouzi infortunatosi in settimana. La posizione dell’inglese resta in bilico. Proprio l’Atalanta punta a prelevarlo alle proprie condizioni senza un ulteriore rilancio, facendo leva sulla volontà del giocatore. Dall’altra parte i rossoblù vorrebbero privarsi del talento britannico solo per i 45 milioni fissati in precedenza.

C’è invece un rientro tra i giocatori convocati che è quello di Nicolò Casale. Nella lista dei difensori c’è lui, recuperato dall’infortunio seppur in uscita, e c’è anche il neo acquisto Arthur Theate che torna in rossoblù dopo quattro dall’ultima volta.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook