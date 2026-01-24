Seguici su

Bologna FC

Il ritorno di Bernardeschi: finisce il dramma delle clavicole

Il toscano scalpita e l’infermeria si svuota

Bernardeschi esulta con Castro - Bologna-Salisburgo 4-1 (@Damiano Fiorentini)
Bernardeschi esulta con Castro - Bologna-Salisburgo 4-1 (@Damiano Fiorentini per 1000cuorirossoblu)

Finalmente, il dramma delle clavicole è finito. Dopo Freuler, infortunato a Parma sotto il diluvio del Tardini, anche Bernardeschi aveva riportato un danno nel medesimo punto, rischiando di complicare un grande periodo a livello personale. E, al di là del fatto che due problemi così rari nella stessa stagione sembrano quasi una sfida al calcolo delle probabilità, i danni la formazione di Italiano li ha sentiti tutti.

Remo Freuler (© Bologna FC 1909)

Remo Freuler  a Birmingham contro l’Aston Villa(© Bologna FC 1909)

Danni collaterali 

Perdendo il proprio metronomo e il proprio esterno di fiducia, capaci di guidare i compagni nelle azioni più importanti grazie alla loro esperienza secolare, il Bologna ha subito parecchio. Dopo lo stop di Remo, i primi scricchiolii sono arrivati. La sconfitta contro la Cremonese e il pareggio a Roma, però, sono stati solo l’inizio: in Supercoppa, da quando l’ex Juventus si è fermato, la situazione si è ulteriormente complicata. Ecco perché il rientro del 10 fa sorridere tutti. Ecco perché, con questa reazione e l’organico al completo, i rossoblu possono tornare a fare la voce grossa contro tutti.

Federico Bernardeschi esulta dopo il suo gol in Bologna-Salisburgo (4-1) (©Bologna FC 1909)

Federico Bernardeschi esulta dopo il suo gol in Bologna-Salisburgo (4-1) (©Bologna FC 1909)

Berna mania: il 10 va a caccia della convocazione

Tornato ad allenarsi solamente ieri, l’esterno toscano ha ancora più fame di prima. D’altronde, l’appetito vien mangiando. Così, nonostante il prolungato stop, la caccia a Marassi è d’obbligo e, di certo, Brunelleschi non si tirerà indietro. Con Orsolini fresco e titolare, potrebbe essere l’occasione perfetta per assaggiare un prato dopo più di un mese e cercare la vendetta contro un destino crudele che lo ha fermato proprio sul più bello. Ma, statene certi, Berna farà buon viso a cattivo gioco e, con la sua immensa esperienza e quel carisma particolare, sarà in grado di rimettersi in forma per un febbraio di fuoco. Bentornato, Fede!

Fonte: il Resto del Carlino, Giovanni Poggi

