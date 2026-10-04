Bologna, contro l’Ascoli per trovare reti e solidità

Anche nella sacra domenica della sosta, il Bologna è pronto al lavoro. L’appuntamento di oggi, infatti, è fissato già da tempo, con i bianconeri dell’Ascoli che faranno visita al club felsineo in un allenamento congiunto. Definiamolo così, anche se, di fatto, sarà una partitella di allenamento per ritrovare gli automatismi in campo. Lo riporta anche Dario Cervellati sul numero odierno di Stadio, ponendo l’accento sul recupero fisico e tattico della squadra.

Bologna, è tornata la difesa

Con Heggem, Helland, Theate e Vitik impegnati in nazionale, fino a poche ore fa l’unico centrale vero rimasto a Casteldebole era Casale. Ma, con il rientro anticipato del duo norvegese, ora finalmente Palladino potrà provare una difesa a tre sensata e completa, con l’obiettivo di trovarsi sempre di più con i suoi interpreti.

D’altronde non è un mistero: è la linea arretrata a costituire il reparto in cui le novità tattiche sono più consistenti e, pertanto, avere il numero corretto di giocatori per migliorare gli automatismi era fondamentale.

E poi c’è l’attacco

Guai, però, a pensare che Palladino voglia lavorare soltanto sui suoi centrali. Dovbyk e Piccoli saranno infatti tenuti d’occhio in egual misura, con l’obbligo di avere più qualità in zona gol già a partire da Lecce. Un po’ per sfortuna, un po’ per difficoltà oggettive il Bologna fin qui ha sentito la mancanza dei gol del puntero. Che sia Artem o Roberto, ritrovare i numeri giusti anche in fase offensiva è fondamentale. E l’Ascoli, partita benissimo in Serie B, è il test perfetto per una squadra a caccia di certezze.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook