Bologna-Aston Villa, Emery: «Il pericolo? L’aggressività di Italiano»

Questa sera, per la prima volta, l’Aston Villa fa visita al Bologna al Dall’Ara: ad attenderlo, uno stadio stracolmo di tifosi rossoblù e una coreografia speciale. Per Unai Emery, capofila dei Villans, l’avversario non è una sorpresa: «La Roma era una delle favorite per arrivare alla fase finale della competizione, ma è stata eliminata dal Bologna. Per me non è stata una sorpresa. Il Bologna compete molto bene e il suo allenatore gioca finali da tre anni» ha commentato ai microfoni di SkySport.

Le parole di Unai Emery verso Bologna-Aston Villa

«Siamo i favoriti? Non è importante, quello che conta è come ci sentiamo noi» ha detto in tutta franchezza l’allenatore spagnolo in merito al doppio confronto con il Bologna di Italiano. Grande la stima di Emery nei confronti del tecnico rossoblù, riconosciuto come uno di quelli da cui prende esempio in Italia. «Il calcio italiano è sempre bello da vedere e ha molte qualità, anche se la Nazionale non sta andando molto bene. Mi piace molto seguire la Serie A, mi piace la tendenza tattica del 5-3-2 di Milan e Inter. Ma mi attraggono molto le squadre che puntano sull’uno contro uno come quella di Italiano».

Unai Emery su Italiano e i suoi uomini

Una sfida ad alta quota, contro un avversario temibile per aggressività e tattica. «Contro il Bologna ci saranno molti duelli e mantenere il nostro gioco contro una squadra così, che va alla ricerca del pallone, sarà difficile» ha ammesso Emery, nonostante entrambi i precedenti abbiano sorriso all’Aston Villa. E alla domanda «Chi crea maggior pericolo nel Bologna?» ha risposto «L’intensità e l’aggressività di Vincenzo Italiano». Certo, anche anche chi scenderà in campo avrà delle qualità non da meno e il tecnico dell’Aston Villa lo sa: «Orsolini e Bernardeschi sono due giocatori a cui dovremo stare attenti. Castro sta migliorando tanto e Rowe anche. A centrocampo ruotano spesso, mentre dietro hanno Miranda che gioca molto bene e serve tanti assist».

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