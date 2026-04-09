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Bologna contro il Villa punta sul suo 10: Bernardeschi sulle orme di Signori

Berna può essere decisivo nel quarto di finale europeo come 27 anni fa lo è stato Beppe Signori

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6 minuti fa

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Federico Bernardeschi, Bologna (© Damiano Fiorentini)
Federico Bernardeschi (© Damiano Fiorentini)

Sono passati 27 anni. 27 anni dall’ultima volta che il Bologna ha raggiunto i quarti di quella competizione che ora si chiama Europa League ma che la volta precedente era la Coppa Uefa. E i Rossoblù sfideranno questa sera l’Aston Villa nella partita d’andata al Dall’Ara. Di tempo ne è passato, ma -lo fa notare Luca Aquino del Corriere di Bologna– una cosa non è cambiata: la magia del numero 10. Ieri Giuseppe Signori, oggi Federico Bernardeschi.

Per approfondire:

Da Signori capocannoniere 27 anni fa…

Il 10 sulle spalle di Signori, il 10 sulle spalle di Bernardeschi. Il sinistro, il piede preferito di entrambi. E forse le analogie non si fermano qui. Beppe-gol è stato capocannoniere del Bologna l’ultima volta che i Rossoblù sono arrivati a un quarto di finale in Coppa Uefa. Era la stagione 1998/1999, Baggio se ne era andato in estate e il suo numero era passato a Signori.

Giuseppe Signori parla nel prepartita della Finale di Coppa Italia

Giuseppe Signori (©Bologna FC)

Nella cavalcata europea in quella stagione che portò il Bologna fino in semifinale, Signori fu protagonista assoluto. Anche proprio nell’andata del quarto di finale: doppietta per il definitivo 3-0 contro il Lione che segnò di fatto il passaggio al turno successivo nonostante i 2 gol dei francesi al ritorno. Quindi, si spera si poter trovare altre analogie tra Beppe e Berna: che il numero 10 di oggi possa percorrere le orme di quello di ieri.

… a Bernardeschi: può essere decisivo in Bologna-Aston Villa

E Berna è sulla buona strada per essere il nuovo Signori in questa edizione dell’Europa League. 5 gol segnati finora nel torneo. 2 di questi nell’ultimo turno contro la Roma: l’1-0 dell’andata che ha sbloccato la partita e di nuovo al ritorno ci ha messo lo zampino firmando la seconda delle 4 reti rossoblù. Ad ora è capocannoniere del Bologna in Europa, punta a segnare ancora e ha le carte in regola per farlo: in questa competizione conta in totale 13 gol fatti in 29 presenze tra Bologna e Fiorentina.

Federico Bernardeschi (© Damiano Fiorentini)

Federico Bernardeschi (© Damiano Fiorentini)

Prima dell’euroderby Berna aveva dichiarato: «Vogliamo arrivare in finale». La finale per il Bologna passa dal doppio scontro con l’Aston Villa e Bernardeschi da la carica: «Chance di vincere? 50 e 50. Sono ottimista. Ce la giochiamo». Stasera i Villans arriveranno al Dall’Ara: il Bologna non li ha mai battuti negli ultimi due anni, ma lo stadio di casa è un fortino in Europa League. Berna è pronto ad accoglierli: i più di 30mila tifosi rossoblù presenti sperano che sia come rivedere il Signori di 27 anni fa.

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