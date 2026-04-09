Bologna contro il Villa punta sul suo 10: Bernardeschi sulle orme di Signori

Sono passati 27 anni. 27 anni dall’ultima volta che il Bologna ha raggiunto i quarti di quella competizione che ora si chiama Europa League ma che la volta precedente era la Coppa Uefa. E i Rossoblù sfideranno questa sera l’Aston Villa nella partita d’andata al Dall’Ara. Di tempo ne è passato, ma -lo fa notare Luca Aquino del Corriere di Bologna– una cosa non è cambiata: la magia del numero 10. Ieri Giuseppe Signori, oggi Federico Bernardeschi.

Da Signori capocannoniere 27 anni fa…

Il 10 sulle spalle di Signori, il 10 sulle spalle di Bernardeschi. Il sinistro, il piede preferito di entrambi. E forse le analogie non si fermano qui. Beppe-gol è stato capocannoniere del Bologna l’ultima volta che i Rossoblù sono arrivati a un quarto di finale in Coppa Uefa. Era la stagione 1998/1999, Baggio se ne era andato in estate e il suo numero era passato a Signori.

Nella cavalcata europea in quella stagione che portò il Bologna fino in semifinale, Signori fu protagonista assoluto. Anche proprio nell’andata del quarto di finale: doppietta per il definitivo 3-0 contro il Lione che segnò di fatto il passaggio al turno successivo nonostante i 2 gol dei francesi al ritorno. Quindi, si spera si poter trovare altre analogie tra Beppe e Berna: che il numero 10 di oggi possa percorrere le orme di quello di ieri.

… a Bernardeschi: può essere decisivo in Bologna-Aston Villa

E Berna è sulla buona strada per essere il nuovo Signori in questa edizione dell’Europa League. 5 gol segnati finora nel torneo. 2 di questi nell’ultimo turno contro la Roma: l’1-0 dell’andata che ha sbloccato la partita e di nuovo al ritorno ci ha messo lo zampino firmando la seconda delle 4 reti rossoblù. Ad ora è capocannoniere del Bologna in Europa, punta a segnare ancora e ha le carte in regola per farlo: in questa competizione conta in totale 13 gol fatti in 29 presenze tra Bologna e Fiorentina.

Prima dell’euroderby Berna aveva dichiarato: «Vogliamo arrivare in finale». La finale per il Bologna passa dal doppio scontro con l’Aston Villa e Bernardeschi da la carica: «Chance di vincere? 50 e 50. Sono ottimista. Ce la giochiamo». Stasera i Villans arriveranno al Dall’Ara: il Bologna non li ha mai battuti negli ultimi due anni, ma lo stadio di casa è un fortino in Europa League. Berna è pronto ad accoglierli: i più di 30mila tifosi rossoblù presenti sperano che sia come rivedere il Signori di 27 anni fa.

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