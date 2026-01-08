Bologna, è emergenza gol

Houston abbiamo un problema, anzi forse due, minimo. Il Bologna si trova in una fase estremamente delicata in cui non solo la difesa viene perforata ad ogni gara, ma anche l’attacco è decisamente sterile.

Risultato? Nelle ultime quattro partite giocate in casa, i rossoblù hanno segnato solo due volte: su rigore con Orsolini contro la Cremonese e con un rigore in movimento di Fabbian contro il Sassuolo. Ormai, la vittoria contro il Napoli al Dall’Ara terminata per 2-0 del 22 novembre sembra appartenere ad un’altra epoca.

Bologna, manca la concretezza

Contro l’Atalanta, occorre anche sottolineare che il Bologna non è che non abbia avuto occasioni, ma non ha saputo concretizzarle. Il dato degli expected goals infatti parla chiaro: 1,32 dell’Atalanta contro il 1,05 felsineo. Insomma, un numero che non si distacca di tanto e che dimostra che mentre i bergamaschi sono stati cinici sotto rete, i rossoblù sono stati del tutto innocui.

Dallinga ha preso una traversa nel primo tempo, mentre nella ripresa, il tiro di Rowe su azione di Cambiaghi poteva avere sorte migliore. Ma così non è stato e i rossoblù sono rimasti a bocca asciutta.

I singoli non brillano

Se non segna Castro – l’unico che almeno di grinta non molla mai – davanti non segna nessuno. Ma anche ieri, una volta uscito Dallinga, il tentativo doppia punta con Immobile e l’argentino non ha dato i frutti sperati.

Orsolini e Thijs non segnano su azione da novembre, mentre Odgaard (ieri tenuto in panchina) era partito fortissimo con 5 reti e ora è a secco da più di un mese. I rossoblù inoltre, non possono fare ancora affidamento su Bernardeschi che solo nella giornata di ieri ha iniziato il lavoro differenziato.

Per quanto riguarda gli altri esterni, è chiaro che al momento non sono stai in grado di raccogliere la pesante eredità di Dan Ndoye. Da Cambiaghi e Rowe (che ha segnato solo in Coppa Italia) sono arrivati solo tre gol dall’inizio della stagione.

Bologna, il Dall’Ara è con te, ma occorre cambiare rotta

Post Bologna-Atalanta, il Dall’Ara ha applaudito lo stesso i suoi ragazzi, con la Curva Bulgarelli che ha intonato “Siamo sempre con voi”, ma la richiesta implicita è di trovare al più presto una soluzione.

Sabato si gioca nuovamente contro il Como e già a partire da oggi Vincenzo Italiano dovrà fare una full immersion a Casteldebole concentrandosi su un reparto alla volta. Occorre ritrovare lo spirito di neanche un mese fa, quando il Bologna tra Udinese e Salisburgo fece sette reti in pochi giorni.

Fonte: Stefano Brunetti – Stadio

