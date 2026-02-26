Il Bologna e l’Europa: il Dall’Ara un alleato su cui contare

Questa sera alle 21, sul campo del Dall’Ara va in scena il secondo turno dei play off tra Bologna e Brann. I rossoblù, che al Brann Stadion hanno conquistato la vittoria su un terreno alquanto ostico, vogliono ripetersi oggi davanti al pubblico di casa.

In seguito alla vittoria contro l’Udinese, i felsinei hanno disposto un primo mattoncino nella ricostruzione del fortino Dall’Ara. Ma ora, affinché non crolli tutto, bisogna continuare ad innalzare la barriera.

Stasera quindi, Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi ce la metteranno tutta per sconfiggere i norvegesi e ritrovare nello stadio di casa un prezioso alleato, fondamentale soprattutto in Europa. Bisogna sottolineare infatti, che in Europa League e nelle precedenti antenate della competizione, ovvero la Coppa delle Fiere e la Coppa Uefa, il Bologna non è mai stato sconfitto in casa.

Il Bologna e la Coppa delle Fiere

Nella Coppa delle Fiere, nella stagione 1966-67, il Bologna di Carniglia iniziò alla grande il suo viaggio europeo. I felsinei passarono i Trentaduesimi vincendo contro i Turchi del Goztepe, sia all’andata che al ritorno. Ai Sedicesimi poi, dopo il pareggio dell’andata in casa dello Sparta Praga, il Bologna vinse i in casa 2-1 per poi accedere agli Ottavi, vinti contro il West Bromwich grazie al 3-0 interno. Il percorso dei felsinei si interruppe ai Quarti, quando l’1-0 ottenuto in casa contro il Leeds, non bastò per passare il turno.

Nella stagione successiva, il Bologna vinse per 2-0 contro i norvegesi del Lym, per poi pareggiare in casa contro la Dinamo Zagabria, Vojvodina e Ferencvaros, in quest’ultima occasione con un 2-2 che non bastò per ribaltare il 3-2 subito in Ungheria. La stessa dinamica si è ripetuta poi nella Coppa delle Fiere del 1968-69: prima il passaggio di turno contro il Basilea grazie alla gara in casa, poi il pareggio non sufficiente contro l’OFK Belgrado ai Quarti in seguito alla sconfitta interna.

Dall’Ara alleato anche in Coppa Uefa

Lo stadio rossoblù si è confermato un prezioso alleato anche nella Coppa Uefa. Nella stagione 1971-72, il Bologna pareggiò con Anderlecht e Zeljezincar; mentre nella stagione 1990-91 vinse contro Zaglebie Lubin, Hearts e Admiral Wacker prima del pareggio non sufficiente contro lo Sporting.

Infine, nella stagione 1998-99, sotto le Due Torri caddero Sporting, Slavia Praga, Betis e Lione, e i felsinei dovettero arrendersi solo in Semifinale contro il Marsiglia dove, in seguito al pareggio in casa, uscirono per la regola dei gol in trasferta.

L’ultima partecipazione del Bologna in Coppa Uefa fu nel 1999-2000 dove i rossoblù vinsero contro lo Zenit, pareggiarono contro l’Anderlecht e contro il Galatasaray che, tuttavia, fu superiore nel ritorno in Turchia.

Bologna, in Europa League ancora nessuna sconfitta in casa

Quest’anno in Europa League, il Bologna ha pareggiato contro il Friburgo (1-1), contro il Brann (0-0) e Celtic (2-2), con in mezzo la vittoria per 4-1 contro il Salisburgo. La striscia di imbattibilità interna fa quindi ben sperare per la gara di stasera, partita che tuttavia come ha sottolineato lo stesso Italiano non andrà assolutamente sottolineata in quanto i norvegesi faranno di tutto per ribaltare il risultato.

Fonte: Davide Centonze – Più Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook