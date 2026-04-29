Bologna-Cagliari: Pessina in cerca della seconda titolarità stagionale

Siamo ormai agli sgoccioli del campionato e, questa domenica, il Bologna affronterà il Cagliari al Dall’Ara per la penultima partita casalinga della stagione. Dopo il brutto ko contro la Roma, che ha stabilito la nona sconfitta nelle ultime dodici gare giocate in casa in Serie A, è necessaria una reazione.

Bologna-Cagliari: già 27000 i tifosi al Dall’Ara

Per la gara di domenica, sono oltre 27000 i biglietti già venduti e il popolo rossoblù esige i tre punti. L’avversario, il Cagliari di Pisacane, non è tuttavia da sottovalutare. I sardi infatti, arrivano da una vittoria per 3-2 contro l’Atalanta. Vittoria che tra l’altro, ha fatto crescere il rammarico tra i tifosi rossoblù, consapevoli che se le gare contro Juventus e Roma fossero state approcciate diversamente, ora il gap con la Dea sarebbe ridotto e la lotta per il settimo posto sarebbe ancora fattibile.

Italiano pensa alla formazione per domenica: Rowe e Cambiaghi infortunati

Nel frattempo a Casteldebole Italiano pensa alla formazione da schierare per Bologna-Cagliari, facendo i conti con altri nuovi infortuni. Se Bernardeschi ha recuperato in tempo record ed è tornato a lavorare in gruppo infatti, quest’oggi il tecnico rossoblù ha perso Rowe e Cambiaghi.

I due esterni sono stati fermati rispettivamente da uno stiramento al quadricipite della coscia destra e da un risentimento alla coscia sinistra. È quindi emergenza sulla fascia sinistra, con Dominguez che potrebbe finalmente ritornare titolare dopo una stagione alquanto sotto tono: solo 13 presenze di cui 5 dal primo minuto in Serie A.

Bologna-Cagliari, Pessina o Ravaglia: chi in porta?

Per quanto riguarda la porta, domenica al Dall’Ara non è esclusa la seconda titolarità stagionale di Massimo Pessina. Il classe 2007, che 2 mesi fa ha rinnovato il proprio contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2029, ha colpito positivamente il club e i tifosi rossoblù. Nonostante i soli diciott’anni infatti, il giocatore cresciuto nelle giovanili del Bologna ha tutte le carte in regola per diventare un ottimo portiere.

Pessina conta due clean sheet nelle sue due uniche presenze in campionato; la prima in occasione dell’esordio contro il Napoli quando è subentrato a Skorupski, e la seconda lo scorso 12 aprile contro il Lecce nella sua prima gara da titolare. La fiducia da parte del popolo rossoblù non manca, così come quella da parte del suo allenatore Vincenzo Italiano che potrebbe decidere di schierarlo dal primo minuto anche per salvaguardare Ravaglia, prezioso in ottica dei prossimi match contro Napoli, Atalanta e Inter.

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