Conferenza di Italiano, Lepore sullo stadio e Primavera nella storia: Bologna, le notizie del 10 maggio

Il Bologna si prepara a giorni importanti di fine campionato, ed oggi lo fa tra campo, mercato e futuro: dalle parole di Italiano ai nuovi scenari sullo stadio, fino alle ultime notizie sul calcio rossoblù. Proprio su quest’ultime si insedia con grande orgoglio la Primavera del Bologna, che stupisce e rende omaggio ad un grande lavoro.

Nuovo stadio Bologna, Lepore frena: “Non bisogna illudere i tifosi”

Tiene banco il tema del nuovo stadio del Bologna, con il sindaco Lepore che invita alla prudenza sul progetto per un nuovo impianto cittadino. L’operazione, stimata attorno ai 170 milioni, coinvolgerebbe partner privati e possibili aree come Caab, Bologna Fiere e Parco Nord. L’obiettivo Euro 2032 intanto rimane sullo sfondo, ma al momento non esiste ancora un piano definitivo. È proprio Lepore, infatti, a “chiarire” le idee.

Qui la situazione dettagliata

Italiano pensa al Napoli, e sul futuro…

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, Vincenzo Italiano ha chiesto massima concentrazione sul finale di stagione. Il tecnico rossoblù ha parlato delle difficoltà offensive delle ultime settimane, del rientro graduale di Skorupski, Dallinga e Joao Mario. Ma non solo, perché il tema che tutti aspettavano riguardava proprio il suo futuro: il tecnico rossoblù ha rinviato ogni discorso al confronto con la società a fine stagione. Intanto il Bologna vuole chiudere il campionato con orgoglio.

Qui le dichiarazioni integrali di Vincenzo Italiano

Primavera ai playoff: un traguardo storico

Con il 2-2 contro il Cagliari, il Bologna Primavera conquista matematicamente l’accesso ai playoff. I rossoblù, trascinati dalla doppietta di Negri, centrano un obiettivo impensabile a inizio stagione, quando il traguardo era la semplice salvezza. Nel finale Jaku fallisce anche il rigore della vittoria, ma la festa rossoblù può comunque partire.

Qui la cronaca della partita

Bologna, arriva la plusvalenza Fabbian

Ottime notizie per le casse rossoblù: la salvezza della Fiorentina fa scattare l’obbligo di riscatto per Giovanni Fabbian. Il centrocampista, ceduto in prestito a gennaio, porterà al Bologna circa 14 milioni di euro e una plusvalenza vicina ai 12 milioni. Un tesoretto importante per programmare il prossimo mercato senza gli introiti delle coppe europee.

Qui i dettagli sulla situazione di mercato

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