Due rientri importanti, commenti sul momento rossoblù e ancora mercato: Bologna, le notizie del 10 marzo

Heggem e Miranda tornano in gruppo verso la Roma

Buone notizie dall’infermeria per Vincenzo Italiano. Torbjorn Heggem e Juan Miranda sono tornati ad allenarsi con il gruppo nella seduta di ripresa dopo il Verona. Lo staff procede con cautela, ma se le condizioni resteranno stabili anche nei prossimi giorni la loro convocazione per l’andata degli ottavi di Europa League contro la Roma diventerebbe più probabile.

La settimana che porta all’euroderby con la Roma ha acceso il dibattito sul momento dei rossoblù. Diversi protagonisti del presente e del passato del club, infatti, hanno commentato la stagione della squadra di Vincenzo Italiano. Tra questi Davide Bombardini ha parlato dell’incrocio europeo affermando che il Bologna può giocarsela. La sfida, secondo l’ex rossoblù, andrà letta soprattutto sui 180 minuti. Qui l’articolo con le dichiarazioni integrali

Anche Federico Bernardeschi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulla stagione, che vede nell’Europa League una grande occasione per rilanciare l’annata rossoblù. Qui l’articolo con le dichiarazioni integrali

Dopo il ko con il Verona sono arrivati infine i commenti degli ex Gianluca Pagliuca e Giuseppe Anaclerio. Qui il link alle loro dichiarazioni, completamente senza filtri.

Ancora Calciomercato: Sartori osserva la Serie B

Il direttore dell’area tecnica Giovanni Sartori continua a monitorare il mercato del futuro. Tra i giocatori seguiti con attenzione c’è Antonio Raimondo, in prestito al Frosinone e autore di otto gol stagionali. Nel mirino anche diversi giovani della Serie B.

Bologna, notizie di calciomercato dall’estero: occhi su Castro

Dal Brasile arriva una voce di mercato che riguarda Santiago Castro. Il Flamengo avrebbe inserito l’attaccante argentino del Bologna tra i possibili obiettivi offensivi. Al momento però l’operazione sembrerebbe complicata, soprattutto per l’elevato costo del cartellino, e non solo.

