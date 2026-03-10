Antivigilia di Bologna-Roma, le parole di Bombardini sull’euroderby: «Vale una stagione»

Settimana di Europa League, aria di euroderby. Il Bologna dopo la sconfitta con il Verona non ha tempo per rimuginare sui suoi errori, c’è la Roma in Europa a cui pensare. Giovedì l’andata del doppio scontro con i Giallorossi valido come ottavo di finale. Ma già si entra nel clima, con le parole di uno che conosce bene entrambi i club. Davide Bombardini, Rossoblù dal 2007 al 2010, prima di arrivare al Bologna era passato anche dalla Roma. Oggi commenta il sorteggio che vede le sue due ex squadre sfidarsi in Europa League.

Bombardini sull’euroderby: «Vale una stagione. La Roma parte avvantaggiata»

È stato un sorteggio infausto per il calcio italiano questo che ha voluto far sfidare Bologna e Roma in Europa League, lo dice anche Davide Bombardini: «Certo, è la partita che nessuno voleva. Fa male a tutto il calcio italiano. Era l’ultima opzione. Sarà come un doppio infrasettimanale di campionato ma senza i tre punti in pallo. Le squadre si conoscono bene». Ma una delle due formazioni è avvantaggiata: «La Roma. Ha più entusiasmo grazie all’andamento in campionato che il vede in corsa per la Champions League a differenza del Bologna che si ritrova a metà classifica. Anche come organico i giallorossi hanno qualcosa in più».

Ma solo qualcosa in più, infatti Bombardini puntualizza: «La differenza fra le squadre non è abissale». E immaginando di tornare indietro nel tempo, che sia lui a dover giocare l’euroderby, l’ex Rossoblù commenta: «La affronterei, come ha detto Rowe, pensando a fare gol. E bello che un giocatore lo dica, significa che è in fiducia. Andrei a giocarmela senza paura di avere qualcosa da perdere». Da giocatore quindi Bombardini sarebbe per approcciare la gara buttandosi in avanti, immedesimandosi in mister Italiano invece: «La sfida con la Roma va studiata sul 180 minuti, non sulla distanza della singola partita. Italiano potrebbe anche essere cauto nell’ottica del doppio impegno ma soprattutto cercherà garanzie dai singoli giocatori».

E uno di questi è Riccardo Orsolini. Bombardini ha le idee chiare sul suo conto: il numero 7 è sempre stato discontinuo («È la croce dei calciatori di talento»), ma non ci si può rinunciare, soprattutto in partite importanti come sarà Bologna-Roma.

Come arrivano Roma e Bologna alla sfida europea? Il commento di Bombardini

Il Bologna arriva alla sfida di Europa League di giovedì dopo la sconfitta in campionato contro il Verona («Fa male ma può anche generare una positiva voglia di riscatto» commenta Bombardini). È la settima sconfitta casalinga da dicembre per i Rossoblù che per questa statistica sono i peggiori nei top cinque campionati europei. Davide Bombardini si mostra stupito: «La stranezza -dice- è in generale avere tante sconfitte. In passato i rossoblù facevano risultato in casa come in trasferta, andando a vincere anche su campi importanti. Non è facile darsi una spiegazione del motivo per cui siano state perse tante gare in casa».

E l’ex calciatore faentino continua sull’andamento stagionale del Bologna: «Il Bologna non ha nulla da farsi perdonare visto che viene da annate strepitose. Negli anni scorsi ha over-performato lasciandosi alle spalle squadre sulla carta più forti. Questa stagione non sta andando come sperato. Oggi in classifica ha davanti organici più dotati quindi non é uno scandalo. Semplicemente in passato ha fatto qualcosa di extra ordinario, qualcosa che non ho mai visto nemmeno al tempi di Gazzoni. Quest’anno non va cosi ma credo che l’ambiente punti tanto sull’Europa League».

Ma anche la Roma arriverà all’Euroderby con una sconfitta sulle spalle, quella col Genoa nell’ultima giornata di campionato. Secondo Davide Bombardini i Giallorossi stanno vivendo un periodo migliore rispetto al passato ma dovranno fare attenzione al Bologna: «Credo che anche loro debbano essere preoccupati per l’incrocio con il Bologna, una squadra che in questi anni ha imparato a giocare questo tipo di partite. Rispetto al passato, ora la Roma sta trovando continuità di rendimento e risultati credo che sia in gran parte merito di Gasperini, anche se ancora forse la sua impronta sulla squadra è al 70%».

