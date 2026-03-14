Bologna FC
Vigilia campionato tra convocati e scelte, ma… attenzione ai ritorni in neroverde: Bologna, le notizie del 14 marzo
Ecco le principali notizie di oggi 14 marzo 2026
Dalla vigilia della trasferta di campionato contro il Sassuolo alle possibili scelte di formazione di Vincenzo Italiano, passando per i convocati e lo sguardo già rivolto al ritorno europeo con la Roma: ecco le principali notizie della giornata in casa Bologna.
Attenzione a Pinamonti e Laurienté
Una tra le prime notizie di oggi riguarda proprio la squadra che il Bologna affronterà nella giornata di domani: il Sassuolo. Grosso, infatti, ritroverà Andrea Pinamonti, pronto a riprendersi il ruolo di riferimento offensivo dei neroverdi. Occhi puntati anche su Laurienté, esterno in grande forma e protagonista nelle ultime settimane con gol e assist spesso decisivi.
Qui le ultime notizie sulla situazione in casa Sassuolo
Turnover in vista dell’Europa: le possibili scelte di Italiano
In tutto questo, il confronto con la Roma influenzerà inevitabilmente le scelte di formazione. Possibile riposo, quindi, per Santiago Castro. A centrocampo tornerà Freuler, mentre Ferguson sarà assente per squalifica.
Qui tutti i dettagli sulle scelte di Italiano
Bologna quasi al completo: i convocati di Italiano
Per la trasferta contro il Sassuolo Italiano avrà a disposizione un gruppo sostanzialmente al completo. L’unico assente sarà Ferguson, fermato – come riportato poco sopra – dal giudice sportivo, mentre il resto della rosa consentirà al tecnico di gestire le rotazioni in vista del ritorno europeo.
Qui la lista completa dei convocati di Italiano
Europa League, quanto vale il passaggio del turno per il Bologna
Intanto cresce anche l’attesa per la sfida decisiva contro la Roma. Oltre al valore sportivo, l’eventuale qualificazione ai quarti di finale garantirebbe al Bologna un importante bonus economico UEFA, aumentando ulteriormente il bottino stagionale derivante dalla competizione.
Qui per scoprire il valore del bottino
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