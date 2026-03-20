Bologna tra postpartita e calciomercato, ecco le notizie di oggi 20 marzo

Dopo l’impresa, si ritorna alla normalità? Assolutamente no. La città si vuole godere una squadra compatta, stoica e unita, vuole rivivere tutte le emozioni condensate nelle due ore di gioco dell’Olimpico. Con grande fierezza e consapevolezza, bisogna andare avanti orgogliosamente, sapendo di aver fatto il pieno di energia mentale. E in un momento come questo, la gara di ieri vale oro. Detto ciò, andiamo a rivedere le principali notizie di oggi sul Bologna, dentro e fuori dal campo da calcio.

Bologna, che sfida col Villa!

Vincendo ieri, il Bologna si è preso i quarti di finale della corrente Europa League. L’avversario sarà l’Aston Villa, prima in casa e poi in trasferta. Stavolta, entrambe le gare si giocheranno alle 21.

Calciomercato – Holm verso il ritorno

A causa dei numerosi infortuni e delle poche prove disputate, sembra ormai evidente che Emil Holm tornerà a Bologna durante la prossima stagione. Lo svedese, infatti, non verrà riscattato dalla Juventus, come riportato a questo link.

Il Dall’Ara sogna Euro 2032

Durante il progetto “Sky Up the Edit”, iniziativa scolastica dedicata alla promozione delle competenze digitali tra i giovani, il Ministro Abodi ha parlato della possibilità che il Dall’Ara ospiti il campionato europeo condiviso con la Turchia. Se volete saperne di più, cliccate qui.

Un prepartita di fuoco

Neanche il tempo di tornare a casa che domani sarà di nuovo una vigilia. Italiano, dunque, parlerà con i giornalisti mentre sarà costretto a prendere le ultime decisioni. Chi giocherà titolare contro la Lazio? Se volete scoprirlo, continuate a seguirci sul sito e sui social per notizie in tempo reale sullo Squadrone che tremare il mondo fa.

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