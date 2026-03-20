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Bologna tra postpartita e calciomercato, ecco le notizie di oggi 20 marzo

Ecco tutte le principali notizie sul mondo del Bologna di oggi, 20 marzo

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2 minuti fa

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L'esultanza di Cambiaghi dopo il 3-4 in Roma-Bologna (© Bologna FC 1909)
L'esultanza di Cambiaghi dopo il 3-4 in Roma-Bologna (© Bologna FC 1909)

Dopo l’impresa, si ritorna alla normalità? Assolutamente no. La città si vuole godere una squadra compatta, stoica e unita, vuole rivivere tutte le emozioni condensate nelle due ore di gioco dell’Olimpico. Con grande fierezza e consapevolezza, bisogna andare avanti orgogliosamente, sapendo di aver fatto il pieno di energia mentale. E in un momento come questo, la gara di ieri vale oro. Detto ciò, andiamo a rivedere le principali notizie di oggi sul Bologna, dentro e fuori dal campo da calcio.

Per approfondire:

Bologna, che sfida col Villa!

Vincendo ieri, il Bologna si è preso i quarti di finale della corrente Europa League. L’avversario sarà l’Aston Villa, prima in casa e poi in trasferta. Stavolta, entrambe le gare si giocheranno alle 21.

Jonathan Rowe esulta dopo il gol del vantaggio in Roma-Bologna (©Bologna FC 1909)

Jonathan Rowe esulta dopo il gol del vantaggio in Roma-Bologna (©Bologna FC 1909)

Calciomercato – Holm verso il ritorno

A causa dei numerosi infortuni e delle poche prove disputate, sembra ormai evidente che Emil Holm tornerà a Bologna durante la prossima stagione. Lo svedese, infatti, non verrà riscattato dalla Juventus, come riportato a questo link.

Emil Holm in Bologna-Brann (© Bologna FC 1909)

Emil Holm in Bologna-Brann (© Bologna FC 1909)

Il Dall’Ara sogna Euro 2032

Durante il progetto “Sky Up the Edit”, iniziativa scolastica dedicata alla promozione delle competenze digitali tra i giovani, il Ministro Abodi ha parlato della possibilità che il Dall’Ara ospiti il campionato europeo condiviso con la Turchia. Se volete saperne di più, cliccate qui.

Stadio Dall'Ara (©1000 Cuori Rossoblù)

Stadio Dall’Ara (©1000 Cuori Rossoblù)

Un prepartita di fuoco

Neanche il tempo di tornare a casa che domani sarà di nuovo una vigilia. Italiano, dunque, parlerà con i giornalisti mentre sarà costretto a prendere le ultime decisioni. Chi giocherà titolare contro la Lazio? Se volete scoprirlo, continuate a seguirci sul sito e sui social per notizie in tempo reale sullo Squadrone che tremare il mondo fa.

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