Mentre Calafiori ricorda Bologna, la Lazio fa i conti con assenze pesanti: ecco le notizie del 21 marzo

Dall’entusiasmo europeo dopo l’impresa contro la Roma alla vigilia di campionato contro la Lazio, passando per le parole degli ex e i risultati del settore giovanile. È stata una giornata ricca di spunti per il Bologna, fuori e dentro il campo da calcio. Ecco quindi le principali notizie di oggi 21 marzo.

Nervo: “Qualificazione meritata, ora l’Aston Villa”

Dopo la grande notte dell’Olimpico, arrivano anche i commenti degli ex.

Carlo Nervo ha esaltato il Bologna di Vincenzo Italiano, definendo la qualificazione ai quarti di Europa League pienamente meritata.

L’ex rossoblù ha evidenziato anche la crescita mentale e fisica della squadra, riuscita – in parte – a superare le difficoltà della stagione. Ora l’attenzione è già rivolta alla sfida contro l’Aston Villa, definita dallo stesso Nervo come una sorta di “finale anticipata”.

Qui le dichiarazioni complete dell’ex rossoblù

Verso Bologna-Lazio: convocati e assenze

Archiviata l’Europa, il Bologna si rituffa in campionato. Domani al Dall’Ara arriva la Lazio, in una sfida importante per la corsa alle posizioni europee.

Italiano ha convocato 23 giocatori, ma dovrà fare i conti con diverse assenze: oltre a Skorupski e De Silvestri, si fermano anche Pobega e Odgaard per problemi muscolari. Una situazione che influenzerebbe anche le scelte di formazione.

Qui la lista completa dei convocati di Italiano

Lazio in emergenza: tanti indisponibili per Sarri

Anche la Lazio arriva a Bologna con diverse difficoltà legate agli infortuni. Sarri dovrà rinunciare a diversi giocatori, soprattutto tra centrocampo e attacco. Tra questi assenti uno in particolare avrà un certo peso all’interno dell’assetto tattico biancoceleste: Mattia Zaccagni. Tutti i dettagli sulla sua condizione lì trovate nel link qua sotto.

Qui le ultime in casa biancoceleste

Primavera, vittoria in rimonta contro il Frosinone

Buone notizie anche dal settore giovanile: il Bologna Primavera supera il Frosinone 3-1 al termine di una gara combattuta. Dopo lo svantaggio, i rossoblù reagiscono con carattere nella ripresa, ribaltando il risultato e chiudendo la partita nel finale. Un successo importante per il morale e la classifica.

Qui la cronaca della partita

Calafiori: “A Bologna mi sono riscattato”

La giornata si chiude però in bellezza, con le parole di un altro ex rossoblù, che, proprio con questi colori, ha svolato la sua carriera. È il racconto di Riccardo Calafiori, che ha ricordato con profondo affetto il percorso sotto le Due Torri.

Il difensore ha definito Bologna una tappa fondamentale per la sua carriera, che lo ha rilanciato dopo momenti difficili. Un anno che lo ha segnato profondamente, dentro e fuori dal campo.

Qui le dichiarazioni integrali di Calafiori

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