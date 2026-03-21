Bologna-Lazio, ecco i convocati. Ci sono due nuove assenze: chi sono

Domani il Bologna ospita al Dall’Ara la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano ha chiamato ventitré giocatori in vista della gara contro i biancocelesti in programma domani alle 15. La sfida della 30^ giornata sarà la grande occasione rossoblù per continuare a inseguire la speranza del 7° posto.

Sarà l’ultima gara del calendario della formazione rossoblù prima della sosta per i playoff Mondiali. Una sosta che porterà via da Bologna diversi giocatori, ma nessuno dei giocatori italiani, che non sono stati inclusi dal CT della Nazionale azzurra Gennaro Gattuso. Sarà quindi l’ultima fatica per i giocatori bolognesi che dovranno giocoforza dare tutto per non sprecare l’ottimo lavoro fatto nelle scorse settimane.

La lista dei giocatori rossoblù

Ecco l’elenco dei ventitré giocatori del Bologna a disposizione di Vincenzo Italiano in vista della gara di domani alle 15 di fronte al proprio pubblico contro la Lazio.

PORTIERI: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.

DIFENSORI: Casale, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

CENTROCAMPISTI: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm.

ATTACCANTI: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.

Due nuovi indisponibili

La settimana scorsa, dopo la gara contro il Sassuolo, Vincenzo Italiano aveva dovuto “salutare” Lukasz Skorupski e Lorenzo De Silvestri. Stagione quasi finita per l’estremo difensore polacco e tre settimane di stop per il terzino romano, che salterà la sfida contro la “sua” Lazio.

In vista della gara contro i biancocelesti, però, il portierone rossoblù e il “Sindaco” non saranno gli unici indisponibili. Alla lista degli infortunati si aggiungono, dopo la gara di Roma anche Tommaso Pobega e Jens Odgaard.

Il centrocampista italiano e il trequartista danese non sono disponibili a causa di due problemi muscolari. Per Pobega e Odgaard, assenti dai convocati e dunque fuori da Bologna-Lazio, i motivi sono rispettivamente: un risentimento muscolare all’ileopsoas destro e alla coscia sinistra.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook