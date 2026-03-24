Ritorno di sirene arabe per Orsolini, Castro nel mirino di una big: Bologna, le notizie del 24 marzo

Giornata che intreccia storie, dubbi e prospettive in casa rossoblù. Il Bologna si muove tra campo e mercato, dentro un calcio che non si ferma nemmeno durante la sosta. Le notizie di oggi trattano equilibri da ritrovare e scenari ancora aperti. Di seguito vi riportiamo quelle che non potete perdervi.

Bologna, a che punto è il rinnovo di Orsolini?

Il nome di Riccardo Orsolini è stato indubbiamente al centro dell’attenzione tra campo e mercato. Il numero 7 rossoblù, reduce da una prestazione complicata contro la Lazio, continua a far discutere tra rinnovo in stand-by e nuovi interessamenti dall’Arabia Saudita. Il contratto fino al 2029 è pronto, ma restano da definire gli ultimi dettagli economici, mentre dall’estero tornano a farsi sentire voci su offerte importanti.

Qui tutti i dettagli sulla notizia di mercato che riguarda Orsolini

Milan, occhi su Castro

Intanto, il calciomercato rossoblù si muove anche attorno a Santiago Castro. L’attaccante argentino, fresco di rinnovo fino al 2030, ha attirato l’attenzione del Milan, che ha inviato un osservatore al Dall’Ara nell’ultima gara contro la Lazio. Il Bologna parte da una valutazione importante, intorno ai 40 milioni di euro, consapevole del valore e del potenziale del classe 2004, seguito anche da club inglesi.

Qui la notizia completa

Bologna, cattive notizie dall’infermeria

Sul fronte campo, arrivano notizie non positive dall’infermeria. Tommaso Pobega e Jens Odgaard resteranno ai box per circa 2-3 settimane a causa di problemi muscolari, mettendo a rischio la loro presenza nelle prossime sfide contro Cremonese e Aston Villa. Due assenze che potrebbero pesare nelle rotazioni di Vincenzo Italiano tra campionato ed Europa League.

Qui i dettagli sulle condizioni di Pobega e Odgaard

Bologna, le notizie di oggi comprendono anche uno sguardo ad un ex

Infine, arrivano notizie anche da ex rossoblù: si è conclusa l’esperienza di Roberto Donadoni sulla panchina dello Spezia. Esonerato dopo pochi mesi di lavoro – ma a quanto pare abbastanza per trarre le fila –, il club ligure che ha deciso di affidarsi nuovamente a Luca D’Angelo nel tentativo di centrare la salvezza.

Qui tutti i dettagli sull’esonero

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