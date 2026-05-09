Sartori, Italiano e il Como su Cambiaghi: le notizie di sabato 9 maggio

A quarantotto ore dalla gara di Napoli, quella di oggi è stata una giornata intensa di calciomercato ed evoluzioni per quanto riguarda la dirigenza rossoblu. A condire il tutto, la preparazione alla trasferta del Maradona, priorità assoluta della settimana. Insomma, di notizie ce ne sono tante e, se ve ne foste persa qualcuna sul Bologna, tranquilli, dentro e fuori dal campo di calcio ci pensiamo noi.

Calciomercato Bologna, il Como assedia per Cambiaghi

Uno degli esterni simbolo della passata stagione, Nicolò Cambiaghi, ha sofferto la concorrenza di Rowe negli ultimi mesi, vedendo calare anche il proprio tempo di gioco. Attenzione a sottovalutarlo, però, perché resta uno dei talenti nel mirino della nazionale da ormai un anno e, logicamente, diverse squadre sognano di legare il proprio nome a quello del talento monzese. L’ultima in ordine di tempo? Il Como di Cesc Fabregas, che punta anche un altro ex Bologna.

Sartori resterà a Bologna: le ultime dal mercato dirigenti

Nelle ultime ore si era parlato molto di un possibile tentativo dell’Atalanta di riportare Giovanni Sartori a Bergamo. Alla fine, però, il responsabile dell’area tecnica rossoblu resterà al suo posto: la Dea ha scelto.

La questione Italiano

Per quanto riguarda Italiano, invece, la questione è spigolosa ma procede positivamente. Ad oggi, infatti, il rinnovo del mister sembra più vicino che mai, ma qualche nuvolone resta all’orizzonte. Con il cambio in dirigenza, il Milan potrebbe perdere Allegri e tentare Vincenzo, dunque mai dire mai.

Le attese per domani

Per quanto riguarda la giornata di domani, vigilia di Serie A, possiamo aspettarci notizie importanti. Tra la conferenza di Italiano e le novità di formazione, restate collegati sul sito per non perdervi nessuna novità sul Bologna FC.

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