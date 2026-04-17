Bologna, l’ottavo posto come ultimo obiettivo

Il Bologna firma l’uscita e abbandona il sogno di Europa League ai Quarti di finale contro l’Aton Villa. Il risultato del Villa Park di ieri notte è persino più netto dei precedenti: 4-0 per la formazione di Italiano, che in nessun modo e maniera riesce ad imporsi sui padroni di casa.

Termina così l’avventura su cui il Bologna aveva puntato la stagione. Dopo l’eliminazione ai Quarti di finale in Coppa Italia e la finale persa contro il Napoli in Supercoppa Italiana, i rossoblù scendono anche dal treno europeo. Resta solo il campionato: rimanere in pianta stabile all’ottavo posto è l’unico obiettivo stagionale ancora raggiungibile.

Bologna, calendario di fuoco: sei finali per l’ottavo posto

Archiviata (tristemente) la parentesi europea, per il Bologna inizia un rush finale senza esclusione di colpi. All’appello mancano sei partite, una più complessa dell’altra. Si parte questa domenica con la Juventus, poi i rossoblù ospiteranno Roma e Cagliari al Dall’Ara. Napoli e Atalanta chiuderanno il ciclo delle trasferte, mentre l’ultima di campionato si giocherà a Bologna contro la capolista Inter. Un finale di fuoco che non concede distrazioni, soprattutto vista la vicinanza della principale inseguitrice.

Il Bologna occupa l’ottavo posto in solitaria, ma la Lazio lo insegue a soli 4 punti di distanza e tra le prossime avversarie che dovrà affrontare ci sono squadre che, sulla carta, sono più alla portata come Udinese, Cremonese e Pisa. L’obiettivo della società rossoblù è dichiarato: chiudere in ottava posizione per considerare salva la stagione.

L’ottavo posto è un obiettivo dichiarato

Lo ha confermato anche Italiano nel post-partita di Aston Villa-Bologna: «Mancano 6 partite, ci sarebbe da festeggiare un ottavo posto, fare più punti possibili in campionato anche se abbiamo un calendario tosto. Dobbiamo cercare di crescere costantemente e siamo stati bravi a reagire a un periodo negativo. La società ci ha chiesto di finire in quella zona di classifica, facendo più punti possibile».

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