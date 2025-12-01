Aspettando Bologna-Cremonese: oggi il 13 è un numero amico

13. Un numero sfortunato per definizione, ma che per il Bologna, oggi, potrebbe rivelarsi il più dolce di tutti. Cercare il 13esimo risultato utile consecutivo, tra campionato e coppe, nella 13esima giornata. Una bella coincidenza. 3 punti pesanti da conquistarsi in un Dall’Ara che continua a confermarsi magico, speciale, reduce dalla bella vittoria d’Europa League, un 4-1 da sogno.

Oggi Bologna-Cremonese

Eppure, la partita di oggi con la Cremonese è doppiamente importante per un altro motivo. Vincere significherebbe aggredire ancora una volta la classifica. Lo ha detto Italiano poco tempo fa, dopo la vittoria con il Salisburgo, davanti ai microfoni: è il campionato il focus principale del Bologna, nonostante la voglia di ben figurare in tutte le competizioni.

Quello appena passato è stato un weekend di vittorie per le big, cautamente appellabili anche dirette concorrenti del Bfc. Vittoria del Napoli contro la Roma all’Olimpico, così come sono arrivati 3 punti per Milan, Inter, Como e Juventus. Vincere stasera varrebbe una salita verticale in classifica, con l’aggancio, a dirla tutta, alle prime 3 posizioni, a quota 27 punti. Un posizionamento che varrebbe la zona Champions e soprattutto un netto +8 sull’ottava piazza, occupata attualmente dalla Lazio. Un segnale da Europa, ecco.

Un posticipo, quindi, dove il Bologna arriva con roboante entusiasmo, e dove la posta in palio è sempre tanta. Con 2 punti di media a gara (24 punti in 12 giornate), i rossoblù hanno la consapevolezza di avere un colpo in canna che fa la differenza, ovvero la capacità di salire di giri vertiginosamente nel secondo tempo. Il Bologna conta 10 reti segnate e nessuna subita nei secondi 45′ di gioco nelle ultime 5 uscite, il tutto col solito ampio turnover all’Italiano.

Chi parte stasera?

Tutti coinvolti, senza che il gioco e il campo riescano a far intravedere le differenze nelle formazioni. Anche stasera con la Cremonese l’11 sarà imprevedibile: probabili le partenze dal 1′ di Moro, Lykogiannis, Holm e De Silvestri. Castro sarà davanti con ragionevole certezza, mentre ci sono meno sicurezze sulla trequarti, tra Orsolini, Bernardeschi e Dominguez, che potrebbe avere un’altra occasione di mettersi in mostra. E occhio che giovedì si gioca un’altra competizione, la Coppa Italia, per provare a sognare a occhi aperti come un anno fa.

In questo banchetto nuziale che è l’avvio di stagione del Bologna, c’è chi, per adesso, mangia ancora al tavolo da solo. Ciro Immobile è rimasto al 23 d’agosto, con un grave infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo per ben 3 mesi contro i 2 inizialmente pronosticati. Dal 20 novembre si allena col gruppo, ma la convocazione è mancata anche stasera. La gamba non sta ancora bene, a sensazioni, ma la partita di giovedì contro il Parma potrebbe essere finalmente un nuovo inizio per Ciro. Il Bologna non vede l’ora di aggiungere un posto a tavola alla festa.

