Bologna, ecco Darmian: i dettagli su stipendio e contratto

E finalmente eccolo qui: nel tardo pomeriggio di oggi il Bologna, dopo quasi due settimane di prova, ha ufficializzato l’arrivo di Matteo Darmian. Il 36enne arriva per coprire il buco lasciato da Emil Holm, infortunatosi con la Svezia in questa sosta: infortunio che lo terrà fuori dai 4 ai 6 mesi. Ecco quindi l’occasione per ripartire per Darmian: andiamo ad analizzare i termini dell’accordo tra il giocatore e il Bologna.

Bologna, i dettagli sull’ingaggio di Darmian

Un nuovo jolly a disposizione di Raffaele Palladino, il quale lo ha visionato a lungo in questa sosta e ha dato il suo beneplacito già da qualche giorno. Matteo Darmian diventa ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna, ripartendo dopo tre mesi dalla natuale scadenza del contratto con l’Inter, pescato dai Rossoblù proprio dalla lista degli svincolati.

Now it’s official! Matteo #Darmian to #Bologna as a free agent. Contract until June 2027 (€0,8M/year + 0,2M as bonuses). No surprise here and confirmed since the last September 28 as an exclusive revealed! #transfers pic.twitter.com/LfsI70YwK3 — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 8, 2026

L’accordo tra il 36enne e i Rossoblù, secondo calciomercato.com, è stato fissato sulla base di una parte fissa che ammonta a 800 mila euro, confermata nella giornata odierna anche da Nicolò Schira, giornalista di Tuttosport ed esperto di mercato. Lo stesso Schira, sul suo profilo X, aggiunge che, oltre alla parte fissa, per Darmian è previsto anche una parte di bonus che potrebbe arrivare fino a 200 mila euro: in tutto, quindi, un milione di euro con i bonus.

La durata del contratto

Darmian e il Bologna hanno trovato un accordo per questa stagione, come ampiamente previsto: il contratto dell’ex Inter avrà scadenza al 30 giugno 2027. Rispetto a ciò che era trapelato negli scorsi giorni, però, non è menzionato nel comunicato del club alcuna opzione per prolungare il tutto di una stagione: nel caso in cui le parti vorranno proseguire per un ulteriore anno, dovranno rimettersi a tavolino e firmare un nuovo accordo.

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