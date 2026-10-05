Bologna, Darmian verso la firma: segnali positivi in amichevole

È tutto pronto per l’arrivo di Matteo Darmian, il nuovo innesto difensivo che il Bologna ha ingaggiato per sopperire alla lunga assenza dell’infortunato Emil Holm. Come riportato da Stefano Brunetti sul Corriere dello Sport – Più Stadio, la firma dell’ex Inter (in nerazzurro per 6 stagioni) è attesa tra oggi e domani.

Matteo Darmian è (quasi) un nuovo giocatore del Bologna: l’ex calciatore di Inter e Nazionale italiana firmerà tra oggi e domani

Intanto la squadra sta sfruttando questa lunga pausa Nazionali per continuare a lavorare in vista del rientro in campionato, previsto per domenica 11 ottobre contro il Lecce. Matteo Darmian è già potuto scendere in campo con i rossoblù, che ieri pomeriggio hanno sfidato l’Ascoli in un allenamento congiunto. Una semplice partitella domenicale terminata 3-1 a favore dei marchigiani, squadra di Serie B che però sta vivendo un ottimo momento di forma. In gol per i bianconeri, quasi totalmente al completo, Guiebre, Silipo Bolsius. I padroni di casa, decimati dalle assenze dovute agli impegni dei Nazionali Rossoblù, hanno invece segnato con lo storico ex del match Riccardo Orsolini.

Nonostante la sconfitta, le sensazioni legate a Matteo Darmian sono buone ed è probabile che il classe 1989 (5 gol e 18 assist in 301 presenze in Serie A raccolte con le maglie di Milan, Palermo, Torino, Parma e Inter) sarà già a disposizione di Raffaele Palladino per la trasferta di Lecce. Arrivato sotto le Due Torri da svincolato, il giocatore originario di Legnano potrà rivelarsi utile all’interno della linea difensiva a tre di mister Palladino. Dalla sua parte ha anche l’esperienza accumulata tra campionato e Nazionale, con la quale ha collezionato 46 match e 2 reti dal 2014 al 2024.

Darmian andrà dunque a rafforzare il pacchetto arretrato del Bologna, che intanto ha ritrovato Heggem e Helland dopo gli impegni con Norvegia e Norvegia U21. Molti dei titolari, tra cui Ferguson, Cambiaghi e Theate, sono ancora assenti.

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