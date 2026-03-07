Bologna non dimenticare il campionato, l’Europa arriva dopo

Un passo alla volta. Testa a un partita dopo l’altra, affrontandole tutte con concentrazione e voglia di dare il massimo. Questo è quello che deve fare il Bologna ora, impegnato in campionato e in Europa League. È una fase chiave della stagione. In Serie A arriveranno avversari alla portata per cercare di sistemare la classifica. In Europa c’è una qualificazione ai quarti in ballo. Il Bologna deve progredire di pari passo lungo entrambe le strade, non rimanendo indietro su una per cercare di correre più veloce sull’altra.

Prima il Verona: testa al campionato per migliorare la classifica

Nel recente periodo negativo del Bologna il pensiero era sopraggiunto: meglio concentrarsi sull’Europa League. Perché l’obiettivo stagionale di rientrare tra le prime sei in Serie A sembrava sfumare. Ma la squadra si è risollevata trovando -ad oggi- tre vittorie consecutive in campionato, l’ultima contro il Pisa. E la classifica ora dice ottavo posto a quota 39 punti, ma la situazione può migliorare. Quindi, testa al campionato che non deve essere snobbato: può ancora essere una via percorribile per l’Europa del futuro.

In questo il calendario sorride al Bologna. Dopo la partita contro il Verona di domani, i Rossoblù affronteranno Sassuolo, Lazio Cremonese e Lecce. Nessuna big (quelle arriveranno nel rush finale dell’ultima parte di campionato). Ed ecco che il Bologna può pensare di puntare almeno al settimo posto, al momento occupato dall’Atalanta a + 6 dai Rossoblù ma con un calendario più difficile. In totale sono 11 le partite da qui a fine campionato: molto può ancora succedere e sarebbe un peccato non fare di tutto per farlo succedere.

Poi la Roma: con i Giallorossi in Europa League due finali

Prima testa al Verona in campionato quindi, poi per il Bologna arriva la prima sfida con la Roma in Europa League. Giovedì al Dall’Ara l’andata dell’Euroderby, dopo una settimana esatta il ritorno, in mezzo la partita contro il Sassuolo. Il campionato può diventare anche un’arma in più per l’Europa. Testare strategie, soluzioni, giocatori per poi affrontare al meglio il doppio scontro con la Roma.

Il Bologna è dato come sfavorito nella sfida europea contro la Roma. Sia guardando al distacco in classifica tra le due formazioni con i Giallorossi attualmente al quarto posto. Sia pensando alle prestazioni dell’acquisto di gennaio Malen, il vero centravanti che mancava alla squadra di Gasperini. Ma anche la Roma ha i suoi problemi: nelle ultime cinque partite, due vittorie contro le “piccole”, sconfitta con l’Udinese e due pareggi. Arrivati contro due big come Napoli e Juventus certo, ma in entrambi i Giallorossi hanno subito una doppia rimonta.

Dimostrazione che la Roma ha i suoi limiti: il Bologna deve sfruttarli. Questo doppio scontro che vale i quarti di Europa League deve essere per i Rossoblù una doppia finale.

Fonte: Giuseppe Tassi, Il Resto del Carlino

