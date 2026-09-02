Il doppio no negli ultimi giorni di mercato, il bilancio e i risultati della Primavera: Bologna, le notizie del 2 settembre

Le notizie di oggi in casa Bologna FC si sono concentrate soprattutto sulla fine della sessione di calciomercato appena conclusa, da cui derivano riflessioni sui bilanci e retroscena. Intanto, però, mentre si aspetta la conferenza di domani di Claudio Fenucci, che darà presumibilmente spiegazioni proprio sul mercato, per il Bologna c’è una luce. Questa luce è la Primavera di Morrone, che continua a convincere sempre di più.

Calciomercato Bologna, Moro e Miranda, voluti ma non ceduti

Con il mercato ormai chiuso, alcuni retroscena affiorano nelle ultime ore della sessione estiva. L’Al Jazira ha provato a convincere il Bologna a cedere Nikola Moro, arrivando a proporre al centrocampista croato un contratto quadriennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Una proposta che avrebbe permesso a Moro di quadruplicare il proprio stipendio, ma che non ha convinto il Bologna. La società rossoblù ha infatti considerato il centrocampista un elemento importante per la squadra di Tedesco e ha risposto con un secco no.

Diversa, invece, la situazione di Juan Miranda. La Juventus è tornata alla carica nella giornata di ieri, proponendo nuovamente uno scambio con Juan Cabal più un conguaglio economico in favore del Bologna. Anche in questo caso, però, i rossoblù hanno rifiutato l’offerta.

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Un mercato da oltre 90 milioni di cessioni

Il bilancio della sessione esplica principalmente un concetto per il Bologna: attenzione all’aspetto economico. Le cessioni hanno infatti generato 91,5 milioni di euro, ai quali possono aggiungersi altri 9,5 milioni di bonus.

Sul fronte degli acquisti, invece, la spesa è stata decisamente più contenuta. Amondarain, Enem, Alhassane e Caccavo sono arrivati a titolo definitivo, mentre Piccoli, Mbangula, Dovbyk e Theate sono stati inseriti con formule che prevedono riscatti o obblighi futuri. Il risultato è un saldo positivo di circa 53,2 milioni di euro, che potrebbe salire a 59,7 milioni considerando tutti i bonus. Una strategia che ha permesso al Bologna di mettere ordine nei conti dopo la mancata qualificazione alle coppe europee.

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Bologna FC, ancora buone notizie dalla Primavera: sette gol in due partite

Il Bologna Primavera, invece, ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Dopo il 4-2 rifilato all’Atalanta all’esordio, la squadra di Stefano Morrone ha conquistato altri tre punti sul campo del Cagliari, imponendosi per 3-1. Sette gol segnati nelle prime due giornate e sei marcatori diversi, con la sola eccezione di Lo Monaco, andato a segno in entrambe le partite.

Ma oltre ai numeri, a convincere è soprattutto la continuità del progetto tecnico. Nonostante il ricambio naturale che accompagna ogni stagione del settore giovanile, il Bologna sembra aver mantenuto l’identità costruita lo scorso anno.

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