Ancora novità sul nuovo stadio, mentre continua la caccia al difensore centrale, con osservati speciali: Bologna, le notizie del 3 agosto

Un’altra giornata intensa in casa Bologna FC, tra il progetto del nuovo stadio, le ultime indiscrezioni di calciomercato e alcuni aggiornamenti sugli ex rossoblù. Ecco le principali notizie di oggi, 3 agosto.

Nuovo stadio per il Bologna FC: arrivano notizie sulla cifra dell’investimento

Il tema che ha dominato la giornata è stato quello del nuovo stadio. Dopo la pubblicazione della lettera d’intenti, arrivano nuovi dettagli sul progetto che il Bologna, insieme a BolognaFiere e Comune, vuole sviluppare nell’area della Fiera.

L’investimento previsto oscilla tra i 260 e i 300 milioni di euro per un impianto da oltre 30 mila posti, dotato anche di tetto retrattile, con l’obiettivo di ospitare gli Europei del 2032. Nelle prossime settimane verrà definito il piano economico-finanziario.

Qui per maggiori dettagli sulla costruzione

Qui per leggere le parole di Cazzola sul progetto

Calciomercato: occhi sul Belgio per la difesa

Intanto, il casting per il possibile erede di Jhon Lucumì continua. Alcuni emissari rossoblù erano presenti alla finale di Supercoppa belga tra Club Brugge e Union Saint-Gilloise per osservare diversi profili difensivi.

Il nome che convince maggiormente è quello di Fedde Leysen, mancino dell’Union Saint-Gilloise, già seguito da tempo da Sartori e Di Vaio. Sul taccuino ci sono anche Jorne Spileers, Ross Sykes e McAllister, tutti monitorati in vista di un possibile rinforzo per il reparto arretrato.

Qui per i dettagli sugli osservati speciali

Idea Sabitzer, ma l’operazione è complicata per il Bologna

Fa discutere anche la suggestione Marcel Sabitzer. Dopo le indiscrezioni rilanciate nei giorni scorsi, anche dall’estero arrivano conferme sull’interesse del Bologna per il centrocampista del Borussia Dortmund.

L’operazione, però, è molto difficile: il cartellino non sarebbe il principale ostacolo, perché pesa soprattutto l’ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione, superiore agli attuali parametri salariali rossoblù.

Qui le ultime notizie su Sabitzer

Barrow cambia squadra, ma resta in Arabia Saudita

Tra gli ex Bologna FC, oggi sono arrivate notizie sul trasferimento di Musa Barrow dall’Al-Taawon all’Al-Khaleej. L’attaccante gambiano, dopo tre stagioni e 30 gol con la maglia dell’Al-Taawon, ha firmato un contratto annuale con il nuovo club saudita, proseguendo così la propria esperienza nella Saudi Pro League.

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