I tempi di recupero di Orsolini, la conferenza di Fenucci e l’avversaria di Coppa Italia: Bologna, le notizie del 3 settembre

Le notizie di oggi in casa Bologna FC ruotano, inevitabilmente, attorno alla tanto attesa conferenza di Claudio Fenucci sulle strategie messe in atto dalla società in questa finestra di calciomercato estiva. Ma non solo, a movimentare la giornata è stata anche una notizia che lascia l’amaro in bocca, ovvero gli aggiornamenti sull’infortunio di Riccardo Orsolini. Intanto, però, il Bologna ha già scoperto la sua prossima avversaria in Coppa Italia: sarà il Palermo di Filippo Inzaghi, protagonista di una netta vittoria sul Mantova.

Bologna, Orsolini si ferma: lesione al flessore

Arrivano quindi notizie decisamente non positive dall’infermeria del Bologna. Riccardo Orsolini ha riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra durante la sfida contro l’Atalanta e sarà costretto a uno stop di circa tre settimane.

Orsolini salterà così le sfide contro Sassuolo, Napoli e Torino. L’obiettivo è rivederlo in campo dopo la sosta per le Nazionali, nella trasferta di Lecce dell’11 ottobre. Tedesco dovrà quindi affidarsi soprattutto a Bernardeschi.

Qui tutti gli aggiornamenti sull’infortunio di Orsolini.

La conferenza di Claudio Fenucci su questa finestra di mercato: ha sciolto i dubbi?

A Casteldebole è stato il giorno delle risposte. Claudio Fenucci ha spiegato le ragioni che hanno portato il Bologna a intervenire pesantemente sul mercato, dopo anni di investimenti e la mancata qualificazione alle coppe europee.

L’AD ha parlato di 280 milioni investiti dall’inizio dell’ultimo ciclo e della necessità di riequilibrare una struttura dei costi diventata troppo pesante rispetto agli introiti. Ma ha escluso categoricamente un ridimensionamento del progetto: «Non si smetterà di investire» e «non c’è nessuna idea di Saputo di mollare». Ma si è parlato anche di Rowe, dei nuovi obiettivi per i giovani rossoblù e della situazione Stadio…

Qui tutte le dichiarazioni di Fenucci sul mercato e sul futuro del Bologna.

Notizie sulla Coppa Italia: il Bologna FC incontrerà il Palermo

Il Bologna conosce già la sua prossima avversaria in Coppa Italia. Agli ottavi di finale i rossoblù affronteranno il Palermo di Filippo Inzaghi, che ha travolto il Mantova 5-2.

I rosanero hanno indirizzato la partita nel primo tempo con Strefezza e Palumbo, prima della rimonta del Mantova nella ripresa firmata Ruocco e Kouda. Nel finale Inzaghi ha inserito Hernani e Pohjanpalo, e proprio il finlandese ha deciso la partita con una doppietta, prima del definitivo 5-2 di Johnsen.

Qui il racconto della sfida e tutte le curiosità sul Palermo.

Karlsson e Casale: per loro il mercato non è ancora finito?

La finestra italiana si è chiusa, ma per Jesper Karlsson esiste ancora la possibilità di trovare una soluzione all’estero. L’attaccante svedese, ormai fuori dal progetto tecnico, si allena separatamente dal gruppo dopo non essere stato convocato per il ritiro.

La Stella Rossa ha presentato un’offerta di prestito con diritto di riscatto, ma il giocatore ha rifiutato. La porta non è però definitivamente chiusa: il mercato serbo terminerà il 18 settembre.

Diversa la situazione di Nicolò Casale, regolarmente inserito nella rosa del Bologna: senza un’offerta convincente dall’estero, il suo futuro sarà probabilmente rimandato a gennaio.

Qui tutti gli aggiornamenti sul futuro di Karlsson e Casale.

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