Le notizie di oggi in casa Bologna FC sono, logicamente, nel segno del pareggio contro l’Udinese. Al Dall’Ara i rossoblù non vanno oltre l’1-1, interrompendo la striscia di quattro vittorie consecutive. Zortea sblocca il risultato nel finale del primo tempo, ma Zaniolo trova il pareggio nella ripresa. Nel post-partita Palladino e Casale hanno analizzato una prestazione tra occasioni mancate, difficoltà tattiche e spunti da cui ripartire.

Bologna-Udinese 1-1: Zortea segna il gol del vantaggio, ma Zaniolo firma il pareggio

Tra le principali notizie di oggi, c’è appunto il ritorno del Bologna al Dall’Ara dopo la sosta per le Nazionali, ma senza riuscire a conquistare la seconda vittoria casalinga consecutiva. Contro l’Udinese di Zanetti, i rossoblù partono con qualche difficoltà e devono affidarsi anche agli interventi di Skorupski per evitare di andare sotto. Dopo un primo tempo complicato, è Zortea a portare avanti i padroni di casa al 44’, sfruttando una giocata nata da Theate e Odgaard.

Nella ripresa la squadra di Palladino sembra trovare maggiore equilibrio e va vicina al raddoppio, ma al 67’ un errore nel controllo di Zortea permette a Zaniolo di firmare l’1-1. Il risultato non cambia: dopo quattro successi consecutivi, arriva un pareggio che lascia qualche rimpianto.

Qui per la cronaca completa di Bologna-Udinese.

Bologna FC, il commento di Palladino dopo il pareggio con Udinese

Nel postpartita, Raffaele Palladino ha riconosciuto le difficoltà incontrate dalla squadra. Il tecnico ha ammesso che il Bologna non è partito bene, concedendo spazi e occasioni, ma ha anche evidenziato i miglioramenti arrivati dopo gli aggiustamenti tattici. Per Palladino, l’1-1 è un risultato corretto per quanto visto in campo.

L’allenatore ha difeso anche la scelta di schierare contemporaneamente Bernardeschi, Cambiaghi e Orsolini, spiegando che il piano gara ha funzionato e che proprio dalla corsia sinistra è nata l’azione del vantaggio. Resta però un problema da risolvere: il contributo realizzativo degli attaccanti.

Qui per leggere tutte le dichiarazioni di Palladino.

Casale analizza il pareggio: «Dobbiamo prenderlo come lezione»

Anche Nicolò Casale, nel post-partita, ha individuato nelle distanze tra i reparti uno dei principali problemi della prestazione rossoblù. Il difensore ha spiegato che la squadra è salita troppo in alto, lasciando spazio alle ripartenze friulane e soffrendo soprattutto sulle seconde palle.

Qui per le parole di Casale dopo il pareggio con l’Udinese.

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