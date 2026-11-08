Cambiaghi ancora MVP e la Primavera recupera posizioni in classifica: Bologna, le notizie dell’8 novembre 2026

Le notizie di oggi in casa Bologna FC raccontano di una squadra che continua a crescere e di un settore giovanile ricco di prospettive. La prima squadra centra la quarta vittoria consecutiva e trova ancora in Nicolò Cambiaghi uno dei suoi protagonisti: l’esterno è stato votato MVP di Parma-Bologna per la terza volta in stagione. Continua a sorridere anche la Primavera, reduce dal 3-0 contro il Monza.

Cambiaghi trascina il Bologna: è ancora MVP

Quattro vittorie consecutive e un protagonista che si sta ritagliando un ruolo sempre più importante. Dopo Lecce e Cagliari, Nicolò Cambiaghi è stato nuovamente votato come migliore in campo in occasione di Parma-Bologna. Per l’esterno rossoblù si tratta del terzo riconoscimento stagionale, arrivato ancora una volta al termine di una trasferta vincente.

Al Tardini è stato suo l’assist per il gol del vantaggio, dopo un primo tempo meno brillante. A questa crescita si aggiunge la seconda convocazione consecutiva in Nazionale…

Qui tutti i numeri e ripercorrere le ultime prestazioni di Cambiaghi.

Le notizie di oggi dal Bologna Primavera, dieci marcatori diversi in dieci giornate

La Primavera di Stefano Morrone archivia la sfida contro il Monza con un convincente 3-0, maturato interamente nel primo tempo grazie alle reti di Lo Monaco, Negri e De Luca. Il successo di Crespellano permette ai rossoblù di riscattare la sconfitta sul campo del Lecce, ma porta con sé anche un dato significativo: sono già dieci i giocatori differenti ad aver trovato la via del gol nelle prime dieci giornate di campionato. Dopo la pausa, i rossoblù torneranno in campo lunedì 23 novembre alle 17, in trasferta contro il Torino.

Qui tutti gli aggiornamenti sulla classifica.

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