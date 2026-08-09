La Juve insiste per Lucumí con nuove offerte, e continua l’intreccio per il centravanti: Bologna, le notizie del 9 agosto

Come la stagione estiva, il calciomercato del Bologna FC entra nella sua fase più calda. Al centro delle trattative c’è ancora Jhon Lucumì, ma non mancano le novità anche in attacco e a centrocampo. Roberto Piccoli è sempre più vicino ai rossoblù, e Thijs Dallinga è finito nel mirino di due club di Bundesliga. Ecco quindi tutte le principali notizie di oggi 9 agosto.

Lucumí, la Juventus alza l’offerta

La Juventus ha aumentato la propria proposta per Jhon Lucumí, arrivando a mettere sul tavolo 17-18 milioni di euro più 3 di bonus. Una cifra ancora inferiore ai 25 milioni richiesti dal Bologna, ma che potrebbe spingere i rossoblù a riflettere sulla cessione del colombiano. La Juventus, dal canto suo, sarebbe pronta a trattare anche Juan Cabal e Fabio Miretti, entrambi graditi al Bologna.

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Koopmeiners, idea in prestito

I rapporti con la Juventus, nella trattativa per Lucumì, potrebbero coinvolgere anche Teun Koopmeiners. Il Bologna avrebbe infatti chiesto informazioni per l’olandese, valutando l’ipotesi di un prestito.

L’ostacolo principale, però, è l’ingaggio, da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione. Per rendere possibile l’operazione sarebbe quindi necessario che la Juventus partecipasse al pagamento dello stipendio. Ma la situazione sarebbe più complessa di così…

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Bologna FC, le ultime notizie su Piccoli

Roberto Piccoli è un nome sempre più concreto per l’attacco rossoblù. Il Bologna sta lavorando con la Fiorentina per trovare una soluzione economica e l’attaccante avrebbe dato la propria disponibilità al trasferimento.

La richiesta viola sarebbe di circa 20 milioni di euro, mentre il Bologna punta a una formula più vantaggiosa. Secondo Nicolò Schira, si potrebbe arrivare a un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Sul giocatore, però, è tornata anche la Lazio.

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Fabbian, possibile clamoroso ritorno

Nei dialoghi con la Fiorentina per Piccoli è emerso anche il nome di Giovanni Fabbian. Il centrocampista, riscattato pochi mesi fa dal club viola per circa 15-16 milioni di euro, non avrebbe convinto Fabio Grosso e potrebbe quindi lasciare Firenze.

Il Bologna potrebbe approfittarne per riportare sotto le Due Torri il classe 2003, già protagonista in rossoblù. Sul giocatore ci sono anche Besiktas, Lazio e Sassuolo.

Qui per scoprire tutti i dettagli sul possibile ritorno di Fabbian

Bologna FC, notizie sul futuro di Dallinga, spunta la Bundesliga

Il futuro di Thijs Dallinga potrebbe essere lontano dal Bologna. Dopo l’interesse del Genoa, sull’attaccante olandese si sono mossi anche due club tedeschi, tra cui il Werder Brema, che tuttavia non sarebbe l’unico tra i club tedeschi. La Bundesliga potrebbe essere una nuova opportunità per il classe 2000, arrivato dal Tolosa nell’estate 2024.

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