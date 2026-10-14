Due rientri in gruppo e il ruolo chiave del prossimo mercato: Bologna, le notizie del 12 ottobre

Anche oggi i rossoblu sono tornati a Casteldebole per preparare la sfida all’Inter. Manca sempre meno all’ora X e Palladino deve operare alcuni aggiustamenti fondamentali per far girare al meglio la squadra. D’altronde i nerazzurri restano temibilissimi, nonostante qualche passo falso e alcune difficoltà evidenti in copertura che i felsinei dovranno assolutamente sfruttare. Vi siete persi qualcosa nelle ultime ventiquattro ore? Nessun problema, ecco per voi tutte le notizie di oggi sul Bologna FC.

Il mercato passa da Seck

La dirigenza rossoblù continua a muoversi in anticipo per assicurarsi i migliori talenti in prospettiva e avrebbe individuato in un giovane difensore senegalese, per l’esattezza un classe 2009, un profilo da seguire con grande attenzione.

Il centrale dell’Académie Foot Darou Salam di Dakar sarebbe finito nel mirino anche di due club francesi, ma il Bologna sarebbe attualmente in pole position per anticipare la concorrenza. Sul tavolo ci sarebbe l’ipotesi di un accordo fino al 2029. Chi è Seck e perché il club rossoblù vuole puntare su di lui? Scopri tutti i retroscena della trattativa e i dettagli di una possibile operazione in ottica futura.

Calciomercato Bologna, Tresoldi poteva essere rossoblu…

Una tripletta contro l’Inter ha acceso i riflettori sul giovane Nicolò Tresoldi, oggi al centro delle discussioni degli appassionati in tutta Italia. Eppure, il suo percorso avrebbe potuto prendere una strada diversa: da giovanissimo, infatti, Tresoldi sostenne un provino con il Bologna, che decise di non puntare su di lui.

Da Gubbio alla Germania, fino all’esplosione in Belgio, la sua è una storia di talento, tenacia e occasioni mancate. Ma come si è arrivati a quel rifiuto e perché oggi potrebbe trasformarsi in un grande rimpianto per i rossoblù? Scopri tutti i retroscena di una sliding door di mercato che avrebbe potuto ridisegnare il Bologna del domani.

Theate di nuovo in gruppo

In vista dei prossimi impegni, il Bologna ritrova in Arthur Theate una pedina importante per il reparto arretrato. Il difensore belga, infatti, già da oggi si è rimesso nuovamente al lavoro insieme ai compagni.

Ma quali sono le condizioni del giocatore e come cambia il quadro nella linea a tre di Palladino, specialmente in vista dell’Inter? Scopri i dettagli e gli aggiornamenti completi da Casteldebole nell’articolo dedicato.

Bologna, ecco la prima area di intervento per il mercato invernale

I ripetuti problemi fisici sulle corsie offensive stanno spingendo la dirigenza felsinea a valutare nuove soluzioni per aiutare Raffaele Palladino. Gli infortuni di Orsolini e Mbangula, insieme alle condizioni di Odgaard, riducono infatti le alternative a disposizione del tecnico e accendono un campanello d’allarme.

Ecco perché l’ipotesi di inserire un’ala offensiva o un trequartista, magari anche in prestito, sta prendendo sempre più piede. Ma quali sono le reali esigenze della squadra e come potrebbe muoversi il Bologna nella prossima finestra di mercato? Scopri tutti i dettagli sulla nuova idea rossoblù e le possibili strategie per gennaio.

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