Calciomercato, il Bologna lavora per il futuro e pensa a un giovane difensore senegalese

È un calciomercato sempre in movimento quello del Bologna: si, perché non c’è solo l’oggi, ma anche il domani. Quello rappresentato da un settore giovanile sempre più in crescita e per il quale è indirizzato l’ultimo nome uscito in orbita Rossoblù, volto ad anticipare la concorrenza: quello di Ablaye Seck, giovane difensore senegalese classe 2009.

Calciomercato Bologna, si lavora per il giovane Ablaye Seck

A dare questa notizia di calciomercato sul Bologna è Nicolò Schira, giornalista di TuttoSport e sempre attento alle vicende che riguardano il mercato. In questo caso dei Rossoblù, e certamente rivolto al futuro. Il club felsineo, infatti, starebbe lavorando per l’acquisizione di un giovane talento senegalese, addirittura classe 2009: Ablaye Seck.

🚨 Excl. – #Bologna are in pole position to sign the young senegalese talent Ablaye #Seck (born in 2009). Ready a contract until 2029. Two #Ligue1 clubs are also interested in the centre-back of Académie Foot Darou Salam, but Rossoblù leading the race. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 11, 2026

Secondo Schira, il Bologna è in vantaggio e vicino alla firma con il giovane difensore in forza al Académie Foot Darou Salam, club di Dakar, nonché proprio la capitale del Senegal. I Rossoblù, secondo la penna di TuttoSport, si starebbero muovendo con grande anticipo per evitare di essere sorpassati da una concorrenza formata da due società della Ligue 1: un campionato sempre attento alla dinamiche dei futuri giocatori professionisti. Ecco perché, in questo caso, il Bologna non vuole farsi cogliere impreparato, e lavora ad un colpo di prospettiva per la prima squadra, ma di grande attualità per un settore giovanile che vuol diventare sempre più centrale per la progettazione in casa Rossoblù.

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