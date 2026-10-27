Berna punta al rinnovo e un dilemma di formazione: Bologna, le notizie di oggi 27 ottobre

Siamo già alla vigilia di un match, perchè questa è la settimana del turno infrasettimanale. Va da sé che le novità da Casteldebole sono tantissime e una più interessante dell’altra. Vi siete persi qualcosa? Ecco tutte le notizie di oggi sul Bologna FC.

Un solo rossoblu ha vinto il Pallone d’Oro

Il premio individuale più prestigioso del calcio mondiale porta con sé storie leggendarie, imprese memorabili e carriere entrate nella storia. Tra i suoi vincitori c’è sono anche un giocatore che hanno avuto un legame con i rossoblu, lasciando il segno sotto le Due Torri dopo aver raggiunto la vetta del calcio internazionale. Scopri il nome e i retroscena di quel legame che unisce il Bologna alla storia del calcio mondiale.

Berna, il rinnovo si avvicina

Il numero 10 Bernardeschi ha conquistato spazio e fiducia fin dai primi giorni in città, mettendo la propria esperienza e il suo talento al servizio della squadra. Inevitabilmente, dunque, la società guarda al futuro e lavora a un possibile prolungamento che potrebbe legare ancora a lungo l’ex Juventus al Bologna.

Sul tavolo c’è l’idea di un nuovo accordo, con una formula che andrebbe oltre l’attuale opzione fino al 2028. La volontà di continuare insieme sembra esserci: resta da trovare la quadra sui dettagli economici. Il rinnovo è davvero possibile? Scopri tutti i dettagli della trattativa!

Chi sarà la punta del Bologna a San Siro?

Alla vigilia della sfida di San Siro, Palladino deve sciogliere un rebus tutt’altro che semplice: serve trovare il centravanti giusto per mettere in difficoltà i rossoneri. Senza Piccoli, infatti, Jens Odgaard sembra infatti in vantaggio, ma Artem Dovbyk è pronto a giocarsi le sue carte.

E se la sorpresa arrivasse da una soluzione più imprevedibile, magari con un esterno adattato?

Chi sarà il riferimento offensivo del Bologna? Scopri tutti gli scenari in vista della sfida contro il Milan!

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