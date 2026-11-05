Le probabili di Parma e un ballottaggio offensivo: Bologna, tutte le notizie di oggi 5 novembre

Quella odierna è stata una giornata ricca di spunti e aggiornamenti per il mondo rossoblu, tra campo, mercato e strategie in vista di Parma. Per non farvi perdere nulla sul Bologna, ecco in un unico recap le notizie più importanti di oggi.

Parma-Bologna, ecco le probabili formazioni

Il ritorno di Piccoli offre a Palladino una soluzione in più e riapre le valutazioni sull’assetto d’attacco, in una partita che arriva dopo tre vittorie consecutive e il successo contro il Milan. Ma il Parma, rinfrancato dal risultato ottenuto contro l’Atalanta, non sarà un avversario semplice. Tra recuperi e ultimi dubbi di formazione, Palladino è chiamato a trovare l’equilibrio giusto per proseguire la striscia positiva. Chi scenderà in campo dal primo minuto nel derby emiliano? Scopri le probabili formazioni.

Palladino, c’è il ballottaggio davanti

Le novità dai box riaprono completamente i giochi e rimettono in discussione le gerarchie offensive del Bologna, con Odgaard e Dovbyk pronti a contendersi il posto. Palladino ritrova così diverse soluzioni, ma dovrà scegliere il profilo più adatto per affrontare il Derby emiliano.

Una decisione che dipenderà dalla condizione dei singoli e dalle esigenze tattiche della partita. Chi sarà il prescelto per guidare i rossoblù al Tardini? Scopri tutti gli scenari.

Pobega sale… e Moro?

Pobega, inizialmente chiamato a raccogliere un’eredità tutt’altro che semplice, ha saputo ribaltare le gerarchie a suon di prestazioni, sostanza e gol pesanti, diventando una pedina imprescindibile. Sul versante opposto, invece, c’è Moro. Il croato è scivolato sempre più indietro nelle gerarchie, fino a trovare pochissimo spazio.

Due percorsi divergenti che raccontano gli attuali equilibri della mediana felsinea e aprono interrogativi anche in vista del mercato invernale. Quale futuro attende Moro e come cambierà il centrocampo? Scopri tutti gli scenari.

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