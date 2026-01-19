Bologna, contro la Fiorentina una prestazione inspiegabile

Più di qualcosa è mancato al Bologna nel derby dell’Appenino contro la Fiorentina. «Non mi spiego un avvio del genere» commenta Italiano nel post partita. Ma delle spiegazioni alla prestazione dei Rossoblù di ieri vanno trovate: è il punto di partenza per arrivare a una soluzione.

Cosa è mancato ai Rossoblù

Un primo tempo regalato -come detto da Italiano- dal Bologna agli avversari. Ai Rossoblù mancano gamba e idee, quelle che si erano viste a Verona (tutti volevano il bis che non c’è stato). Non hanno velocità, non prendono il ritmo giusto e non riescono a giocare nella trequarti avversaria.

Una squadra abituata a giocare sugli esterni per scelta tattica e caratteristiche dei giocatori, battuta al suo stesso gioco. Cambiaghi e Orsolini per il Bologna non combinano niente. Invece, la spinta di Dodò sulla fascia sinistra viola è incontenibile. Porta al gol annullato per fuorigioco, e -dopo lo 0-1 Fiorentina arrivato dal lavoro di Gudmunsson sulla fascia opposta- al raddoppio Viola.

Nel secondo tempo subentra Rowe che cerca di invertire la marcia in quella zona del campo: palo e assist per l’1-2 di Fabbian. Ma i problemi del Bologna sono anche nella zona centrale: le prestazioni di Casale (sostituto di Vitik infortunato durante il riscaldamento) e Heggem non sono da sufficienza. Freuler -ancora non al massimo della condizione- e Pobega non li aiutano.

Ma è solo una questione di ritmo e forma fisica o anche di atteggiamento e motivazione? Forse il ritorno in Europa League (giovedì al Dall’Ara contro il Celtic) può scuotere la squadra dando uno stimolo in più. E anche dal mercato deve arrivare qualche altro aiuto oltre Helland.

Le scelte (e l’incredulità) di Italiano

Dopo il pareggio positivo contro il Como e il ritorno alla vittoria a Verona, nessuno si aspettava una prestazione del genere da parte del Bologna contro la Fiorentina. Nemmeno Italiano che esprime il suo disappunto nel post partita.

Il mister torna sulle sue scelte di formazione: «Ho messo in campo quelli che hanno vinto a Verona giocando bene». Gli unici cambi rispetto alla formazione schierata al Bentegodi, Casale (forzato) e Cambiaghi al posto di Dominguez. Ma forse proprio questo è stato uno dei problemi del Bologna ieri.

“Squadra che vince non si cambia”, ma la squadra che ha vinto ha giocato giovedì e si è trovata di nuovo in campo domenica alle 15. Poco riposo e giocatori stanchi. Forse serviva una rotazione più massiccia? Perché poi è dai giocatori subentrati che arriva un po’ di spinta e il gol dell’1-2: Rowe e Fabbian (a Verona il primo rimasto in panchina, l’altro entrato al 90′).

Il Bologna frena, la Fiorentina svolta

E se per il Bologna il derby dell’Appenino è un passo indietro, per la Fiorentina è una svolta in positivo. Prima vittoria in trasferta della stagione. Prima volta fuori dalla zona retrocessione (è quartultima in classifica al momento).

Dopo l’1-2 di Fabbian, il Bologna cerca il pareggio e quasi lo trova all’ultimo minuto con Cambiaghi. Sarebbe stato un risultato speculare rispetto a quello del girone d’andata. A Firenze i Rossoblù erano in vantaggio di due gol poi rimontati dalla Viola (2-2 finale). Al Dall’Ara invece i padroni di casa non riescono a completare la rimonta.

Così la Fiorentina trova la vittoria e omaggia il suo presidente Commisso. Invece il Bologna frena e manca i tre punti in casa. Di nuovo. La partita di giovedì contro il Celtic, nuova occasione per tornare a fare il risultato al Dall’Ara.

