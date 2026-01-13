Dall’Ara verso il pienone: derby da grande cornice

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e il derby dell’Appennino tra Bologna e Fiorentina si avvicina a grandi passi verso il tutto esaurito. A cinque giorni dal fischio d’inizio, la quota dei 25mila spettatori è già praticamente raggiunta, con numeri destinati a crescere ulteriormente nelle prossime ore. L’atmosfera che si respira lascia presagire una domenica dal sapore speciale al Dall’Ara.

Verso il sold-out della Curva San Luca

La Curva San Luca marcia spedita verso il pienone, confermandosi ancora una volta il cuore pulsante del tifo rossoblù. La risposta del pubblico bolognese è stata immediata e convinta, con una vendita dei biglietti che ha registrato un’impennata costante. Il derby contro la Fiorentina, da sempre uno degli appuntamenti più sentiti, sta richiamando un’affluenza da grandi occasioni.

Un sold-out che coinvolge anche Firenze

Oltre alla massiccia presenza dei tifosi di casa, è previsto anche un importante afflusso da Firenze. Il settore ospiti si prepara infatti ad accogliere numerosi sostenitori viola, contribuendo a rendere la cornice del Dall’Ara ancora più suggestiva. Tutti gli indizi portano verso un colpo d’occhio degno di una sfida europea.

Confronto delle presenze negli ultimi quattro derby

Negli ultimi quattro incroci diretti tra Bologna e Fiorentina in Serie A emergono numeri interessanti sul fronte pubblico. La sfida del 15 dicembre 2024 al Renato Dall’Ara ha raccolto 27.970 spettatori, tra le presenze più alte registrate in questo ciclo di incontri diretti.

Nel campionato successivo, il match in trasferta del 26 ottobre 2025 all’Artemio Franchi ha visto 19.445 tifosi presenti, mentre la gara dello stesso 2024/25 giocata a Firenze il 18 maggio 2025 ha raccolto 21.280 spettatori sugli spalti dell’impianto toscano.

Tra questi risultati si colloca anche il 14 febbraio 2024 al Dall’Ara, con oltre 25.600 spettatori presenti, segno di un interesse costante e in crescita per questo derby.

Questo confronto evidenzia come il pubblico risponda sempre con grande partecipazione alle sfide tra Bologna e Fiorentina, con punte di presenza che si avvicinano o superano i 25 mila spettatori nei match casalinghi.

Tra campionato ed Europa, giorni di grande attesa

Il match con la Fiorentina apre un periodo intenso per il Bologna. Dopo la trasferta di Verona, il Dall’Ara tornerà protagonista anche pochi giorni più tardi in Europa League, quando arriverà il Celtic Glasgow per l’ultima gara casalinga della fase di campionato continentale. Un altro appuntamento molto atteso, con il settore ospiti destinato al sold-out e una nuova grande festa rossoblù all’orizzonte.

