Il Bologna cade ancora a casa sua

Vale doppio, la sconfitta del Bologna ieri contro la Lazio: i Rossoblù mancano di nuovo la vittoria casalinga ed escono dalla Coppa Italia. Servivano come l’ossigeno entrambe le cose. Una vittoria davanti al proprio pubblico per iniziare a risalire dopo essere affondati in Campionato. E il passaggio alla semifinale per difendere il titolo e svoltare la stagione.

Invece il Bologna rimane impantanato nel suo fango di risultati negativi, incertezze e sfortune. E non riesce a muoversi, a uscirne. Contro una Lazio che sta vivendo l’esatto opposto: anche loro in un tunnel, ora vedono la luce con la vittoria di ieri e le ultime buone prestazioni in Campionato.

Quarti di Coppa Italia: il dischetto ancora fatale per il Bologna

Il Bologna gioca un ottimo primo tempo contro la Lazio e passa in vantaggio con il re di Coppe Santiago Castro. Ma nei primi minuti della ripresa arriva il pareggio biancoceleste per una disattenzione della difesa. A quel punto i Rossoblù non sanno più reagire. L’1-1 si trascina fino al triplice fischio. Si decide tutto ai rigori.

E il Bologna per la quarta volta nella sua storia in Coppa Italia perde dal dischetto. L’ultimo precedente, il quarto di finale contro la Fiorentina proprio di Vincenzo Italiano (stagione 2023/24). A poi, ancora indietro, nel 2009/10 al terzo turno contro il Frosinone e nel 1997/98 contro l’Atalanta.

Contro la Lazio, ennesima vittoria mancata in casa per i Rossoblù

Il Bologna esce dalla Coppa Italia, e quello che fa aumentare la preoccupazione è che la sconfitta (non considerando i rigori comunque una vittoria mancata) contro la Lazio arriva al Dall’Ara. E la striscia di risultati negativi dei Rossoblù a casa propria si allunga.

L’ultima vittoria casalinga di questa stagione risale al 4 dicembre: proprio in Coppa Italia, il derby d’Emilia contro il Parma valido come ottavo di finale. Se consideriamo invece solo il Campionato, dobbiamo tornare ancora più indietro. È il 9 novembre, l’entusiasmante 2-0 contro il Napoli. È proprio da lì che il Bologna inizia ad affondare perdendo la successiva gara casalinga contro la Cremonese (1-3). Seguita dalle sconfitte contro Juventus, Atlanta, Fiorentina, Milan e Parma e dai pareggi con Sassuolo e Celtic.

Ora resta l’Europa League. I prossimi impegni del Bologna

Il prossimo impegno dei Rossoblù al Dall’Ara sarà la sfida di Campionato contro l’Udinese. Quello contro i Friulani -all’andata battuti agilmente 0-3- sarà uno scontro diretto. Ma prima la trasferta a Torino contro i Granata che avevano dato filo da torcere al Bologna all’andata (0-0).

Testa quindi ai prossimi impegni in Serie A. Ma anche -e soprattutto- all’Europa League: il 19 febbraio è in programma la prima delle due sfide contro il Brann, valida come playoff per accedere agli ottavi del torneo. Persa la Coppa Italia e compromesso il campionato, l’Europa rimane l’ultima occasione per dare un senso a una stagione altrimenti da dimenticare.

Fonte: Davide Centonze, Più Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook