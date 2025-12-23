Bologna, arrivano i rinforzi

Riposo. Quello che concede per oggi Italiano ai Rossoblù. La squadra è tornata questa mattina all’alba da Riad dopo la sconfitta contro il Napoli. Una partita, questa finale di Supercoppa Italiana, in cui il Bologna è sembrato stanco: nessuna reazione efficace al vantaggio del Napoli, errori come quello che porta al raddoppio di Neres. Per il proseguo del campionato e dell’Europa League, la squadra ha bisogno di rinforzi: si avvicinano i rientri di alcuni Rossoblù fermati dagli infortuni.

A centrocampo: Freuler vuole tornare, rebus Sulemana

Mentre i suoi compagni erano a Riad, Remo Freuler -insieme a Nicolò Casale- era a lavoro a Casteldebole. Se per l’italiano ancora si dovrà aspettare un po’, lo svizzero lavora per una convocazione il prima possibile.

Il centrocampo del Bologna ha bisogno del suo punto fermo. Certo, i compagni di reparto Moro, Pobega e Ferguson hanno fatto bene le sue veci, ma iniziano a sentire la stanchezza dei tanti impegni consecutivi. Lì in mezzo al campo c’è bisogno di forza fresca, personalità, equilibrio. Tutto questo è Remo Freuler. Italiano e i tifosi lo attendono impazienti, lui sta facendo il possibile per soddisfarli.

Un altro rinforzo a centrocampo a disposizione del mister potrebbe essere Sulemana. In prestito dall’Atalanta, con la maglia rossoblù il ghanese ha giocato stralci di partite in tre occasioni. La società gli ha dato fiducia, ora è il suo turno: dimostrare che il Bologna può contare su di lui.

Il punto su Bernardeschi e Skorupski

Conclusa la partita di ieri contro il Napoli, alla premiazione c’è anche Federico Bernardeschi. Le telecamere si soffermano su di lui: ha il braccio sinistro sotto la maglia nera, stringe con la destra le mani degli avversari. Si ferma da Lukaku che gli chiede delle sue condizioni. Il numero 10 rossoblù -immaginiamo- gli spiega: lesione alla clavicola, operazione una volta tornato a Bologna (oggi), stop di almeno un mese e mezzo. Italiano quindi dovrà fare a meno di quello che si era dimostrato un ingranaggio importante nei meccanismi del suo Bologna.

A Riad è stato protagonista anche Ravaglia (in bene e purtroppo anche in male). Il portiere bolognese aveva risposto bene anche sui campi di Serie A, chiamato alla titolarità per l’assenza di Skorupski. Il polacco, smaltito l’infortunio alla coscia destra, era tra i convocati per la Supercoppa e il ritorno da titolare è dietro l’angolo. Ulteriore rinforzo per un Bologna che non vuole permettersi passi falsi né in campionato né in Europa League.

Fonte: Matteo Fogacci, Stadio

