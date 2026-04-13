Italiano e la fiducia ritrovata dopo il Lecce: «Ora testa a giovedì»

«Abbiamo fatto una partita quasi perfetta, siamo rimasti uniti e abbiamo trovato continuità dopo la vittoria di Cremona» è stato il commento di Vincenzo Italiano post Bologna-Lecce, sfida valida per il trentaduesimo turno di Serie A vinta 2-0 dai suoi ragazzi davanti al pubblico del Dall’Ara.

Bologna-Lecce 2-0, un soddisfatto Italiano sottolinea la grande prestazione dei suoi: «Felicissimo per Orsolini e per Pessina»

Nel numero di oggi di Il Resto del Carlino, Massimo Vitali racconta come il tecnico rossoblù abbia rivisto in suoi le qualità giuste per finire bene la stagione . «Cremonese, Aston Villa e Lecce: tre ottime prestazioni di fila. Questa volta siamo stati bravi a non concedere gol. Abbiamo commesso subito un errore lasciando libero Stulic davanti a Pessina, perché evidentemente un regalo lo dobbiamo sempre fare. Ma a differenza di altre volte con i regali ci siamo fermati lì e questo ha fatto la differenza» prosegue.

Se i rossoblù sono riusciti a mantenere la porta inviolata il merito è anche di Massimo Pessina, il giovanissimo portiere ex Bologna Primavera che ieri ha esordito da titolare, portando a casa il suo secondo clean sheet su due presenze (la prima era stata a novembre nella grande vittoria casalinga contro il Napoli). «Ha 18 anni ma è un ragazzo sveglio e ha ottimi piedi, quest’anno lo abbiamo fortemente voluto in Prima squadra» ha spiegato Italiano.

Da sottolineare anche la prima rete stagionale di Remo Freuler, che con la fascia di capitano al braccio ha sbloccato il match nel primo tempo, e il 2-0 firmato da Riccardo Orsolini, che ha ipotecato il match al 92′ tornando finalmente al gol dopo mesi. «Quando Orso è in vena lo capisci subito, da come salta l’uomo e da come sa rendersi pericoloso: oggi si era capito che sarebbe stata una delle sue giornate. Non l’ho sostituito anche per questo e alla fine sono stato premiato». prosegue il mister.

Ora si guarda all’Aston Villa. Italiano: «Una missione quasi impossibile ma vogliamo giocarcela»

Ieri, in poche parole, è stato un pomeriggio perfetto. Ora, però, Italiano e i suoi ragazzi devono subito rivolgere la propria attenzione a giovedì, alla «missione quasi impossibile» di Birmingham. Come ha affermato lo stesso mister, però, la squadra punterà a fare l’impresa: ribaltare il 3 a 1 incassato contro l’Aston Villa all’andata.

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