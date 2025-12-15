Italiano suona la carica: «Il nostro cammino continua in Supercoppa»

L’ultima vittoria del Bologna contro la Juventus risale al 1998: appuntamento ancora rimandato, quindi, con la Signora che esce dal Dall’Ara rivitalizzata in vista della lotta Champions. Italiano, dal canto suo, la Juve almeno una volta l’ha battuta, sì, nel 22-23, ma su 13 incontri, abbassando un poco la statistica. Insomma, per il Bologna la Juve resta ancora quasi un tabù, ma l’allenatore rossoblù, per adesso, non sembra particolarmente preoccupato. C’è rammarico, sì, ma la preoccupazione non è ancora un sentimento, per quanto visto quest’anno in campo, che il Bologna conosce.

Il commento di Italiano

«La Juventus ha esperienza, dinamismo e fisicità – ha spiegato Italiano – noi abbiamo perso per un episodio su palla inattiva. Abbiamo creato anche quando siamo rimasti in 10, anche se meno precisi e qualitativi del solito». Per il Bologna, come dice il mister, «in questo trittico di partite è venuta fuori la stanchezza, ma non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Non usciamo ridimensionati da questa gara: il nostro cammino continua».

La gara contro la Juventus, effettivamente, è stata preparata in un solo allenamento, con le scorie della trasferta a Vigo (e relativo rientro alle 5) sul groppone. «Non cerco alibi, ma essere brillanti ogni 3 giorni non è semplice. Chi ha giocato a Vigo era fisicamente in difficoltà, e se vogliamo performare dobbiamo sfruttare chi ha più energia. In queste condizioni, è un merito essere rimasti in partita così a lungo» continua Italiano.

Resettare in vista di Bologna-Inter a Riad

Il Bologna ha provato Ferguson nel ruolo di incursore tra le linee, ma la squadra rossoblù è calata di giri vistosamente nella seconda metà di gara, subendo lo 0-1 da Cabal e avvilendosi nel finale, quando la partita era in ghiaccio, con l’espulsione di Heggem. «Avremmo dovuto essere più veloci, sfidare la linea a 5 della Juventus sull’1vs1 è difficile. Heggem non è riuscito a evitare di travolgere l’uomo dopo una palla in profondità, cosa che di solito leggiamo bene. Quell’evento ci ha fatto abbandonare la partita» ha concluso il mister.

Ora la testa deve prendere il volo verso Riad, per una Supercoppa italiana che sarà una novità per il Bologna, anche se Italiano una semifinale già l’ha giocata nella sua carriera, nel 2023, uscendo in semifinale col Napoli. Venerdì ci sarà l’Inter, in «un evento di cui dobbiamo andare orgogliosi»: e chissà, forse ci sarà anche il tempo per provare la coppia Castro-Immobile, nei piani del mister fino a qualche minuto prima dell’espulsione di Heggem…

Fonte: Marco Vigarani – Corriere di Bologna

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook