Sulle tracce di quel 5-0

Circa un anno fa il Bologna firmava una delle prestazioni più esaltanti delle ultime stagioni, travolgendo la Lazio con un netto 5-0. Oggi lo scenario è diverso, ma il ricordo di quel pomeriggio di marzo resta vivido. Allora sulla panchina biancoceleste non c’era Sarri bensì Baroni, eppure la squadra che si presenterà stasera al Dall’Ara sarà molto simile, almeno per quando riguarda gli interpreti. La differenza, forse, starà in altro.

Bologna, il pomeriggio perfetto

Quel giorno la squadra di Italiano partì fortissimo. Il vantaggio arrivò già al 16′, con Odgaard che, su assist di Miranda, trovò la deviazione vincente che aprì la gara. Da lì in avanti il Bologna prese fiducia, ritmo e campo.

Nella ripresa la superiorità si trasformò in spettacolo puro: Orsolini, Ndoye, Castro e infine Fabbian completarono una vittoria larghissima. L’ultima rete nacque da un’azione corale di grande qualità, sviluppata da Cambiaghi, Dominguez e ancora Miranda prima del cross decisivo per l’attuale giocatore della Fiorentina. Una dimostrazione di compattezza e brillantezza che lasciò il segno.

Un anno dopo, il Bologna cambia volto

Era un altro Bologna, non solo per alcuni nomi – Fabbian, Ndoye, ma anche Beukema e Calabria – bensì per l’atteggiamento e per il modo di stare in campo. Intensità, sicurezza, entusiasmo: tutto sembrava funzionare alla perfezione.

Oggi la situazione è diversa e le difficoltà recenti non possono essere ignorate. Ma proprio per questo la domanda è inevitabile: può riemergere quello spirito? Può riaffiorare quella stessa energia capace di trasformare una partita in uno spettacolo?

Una semifinale che vale di più

Non è realistico aspettarsi un altro 5-0 in questo Bologna-Lazio. Partite come quella capitano raramente. In palio, però, c’è qualcosa di ancora più importante: la semifinale di Coppa Italia.

La missione resta alla portata, nonostante il momento non semplice. Servirà ritrovare convinzione e compattezza, le stesse qualità che un anno fa accesero il Dall’Ara. Perché se è vero che le partite non si ripetono mai uguali, è altrettanto vero che certe emozioni possono tornare.

