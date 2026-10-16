Bologna – Le ultime da Casteldebole in vista dell’Inter

Giorno di vigilia in quel di Casteldebole, prima della sfida alla capolista. Domani alle ore 18.00 allo stadio Dall’Ara di Bologna, i rossoblù affronteranno l’Inter di Christian Chivu, orfana di Lautaro Martinez, come annunciato nella giornata di ieri. Per la squadra di Palladino, Orsolini e Holm saranno i due assenti della partita. L’esterno offensivo marchigiano ha iniziato le terapie in seguito alla lesione ai flessori della coscia destra, come annunciato da Marcello Giordano nell’edizione odierna de il Resto del Carlino.

Qui Bologna – Alcuni dei dubbi per la formazione di domani

Arthur Theate è tornato in gruppo e potrebbe rappresentare uno dei dubbi di Raffaele Palladino, circa la titolarità del difensore belga. La retroguardia difensiva è il reparto maggiormente attenzionato. Darmian dovrebbe partire dal primo minuto, così come già fatto nel suo esordio a Lecce. Da stabilire la posizione: braccetto destro o esterno al posto di Zortea. Il profilo di Darmian è particolarmente apprezzato dal momento che possiede le conoscenze tattiche e le capacità tecniche per iniziare l’azione e palleggiare con i compagni. Doti che in difesa spesso sono venute a mancare per la troppa frenesia e la poca sicurezza. Chi potrebbe trovare nuovamente spazio è Casale, fresco di rinnovo fino al 2028 con spalmatura dell’ingaggio. Se Darmian sarà alzato, uno tra Helland e Heggem completerà il reparto. In mediana il Bologna, salvo sorprese, schiererà Ferguson e Pobega. Palladino ha già fatto comprendere che vede nei due centrocampisti la stabilità necessaria per la struttura della sua squadra. Cambiaghi, imprendibile a Lecce, agirà sulla fascia sinistra, con Miranda più basso, mentre a destra torna Bernardeschi. Possibile staffetta tra il numero dieci carrarino e Jens Odgaard tornato in gruppo in settimana. Davanti, quasi certo l’impiego da titolare per Roberto Piccoli.

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