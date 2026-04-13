Bologna-Lecce 2-0: un pomeriggio perfetto per i rossoblù

Il Bologna supera 2-0 il Lecce al Dall’Ara, tornando a vincere davanti al proprio pubblico: se a questo andiamo ad aggiungere la fine del digiuno di Orsolini e il clean sheet di Pessina all’esordio da titolare, si può insomma dire che Vincenzo Italiano e i suoi uomini abbiano vissuto un pomeriggio praticamente perfetto.

Bologna, 2-0 al Lecce firmato dal duo Freuler-Orso e condito dall’ottimo esordio da titolare di Pessina: ora il settimo posto è più vicino

Come evidenzia anche Gianmarco Marchini in un articolo sul numero odierno di Il Resto del Carlino, il Bologna ha regalato una prestazione di grande qualità. Quella stessa qualità che ha permesso alla squadra emiliana di conquistare traguardi storici, arrivando a scalare la classifica in Serie A e ad affermarsi perfino a livello europeo.

A proposito di classifica, i ragazzi di mister Italiano sono ora ottavi con 48 punti: l’Atalanta, settima con 53 tasselli, è a solo a 5 lunghezze di distanza. A 6 giornate dalla fine del campionato, dunque, la squadra può provare a togliersi ancora qualche soddisfazione. È anche per questo motivo che ieri vincere era importantissimo.

E il Bologna l’ha fatto nel migliore dei modi: capitan Remo Freuler ha sbloccato il match al 26′ siglando al contempo la sua prima rete stagionale, mentre Riccardo Orsolini ha firmato il 2-0 in pieno recupero tornando finalmente al gol dopo quasi tre mesi. La squadra ha intascato così la seconda vittoria consecutiva in campionato, dando continuità al buon 2-1 ottenuto in casa della Cremonese il giorno di Pasqua.

Ieri, poi, il Bologna è tornato a vincere al Dall’Ara a distanza di quasi due mesi dall’ultima volta (dall’1-0 rifilato all’Udinese il 23 febbraio). Negli ultimi mesi, in effetti, il Dall’Ara era stato tutt’altro che inviolabile, soprattutto in campionato: da dicembre i felsinei hanno perso più in casa che in trasferta, arrendendosi a Cremonese, Juve, Atalanta, Fiorentina, Milan, Parma, Verona e Lazio.

La vittoria di ieri, tuttavia, porta anche la firma di Massimo Pessina. Il portiere classe 2007, al suo esordio da titolare, ha collezionato il suo secondo clean sheet su due presenze stagionali: il primo era arrivato a novembre con il Napoli. Un clean sheet casalingo che che vale ancora di più.

Adesso bisogna tentare l’impresa in Europa League

Tutto bellissimo, ma adesso la squadra deve dimostrare quelle capacità e quel carattere grazie alle quali è riuscita a farsi notare da tutti. Giovedì, infatti, Freuler e compagni saranno chiamati a fare l’impresa in Europa League: provare a battere l’Aston Villa a Birmingham, ribaltando il 3-1 incassato all’andata e strappando il pass per la Semifinale del secondo torneo più prestigioso del continente.

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