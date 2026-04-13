L’uomo della domenica – Riccardo Orsolini

Il sentore di una giornata importante per Riccardo Orsolini lo si aveva avuto poco prima, durante il riscaldamento, quando è stato premiato da Joey Saputo per le 300 presenze in Rossoblù. Bologna-Lecce è stato, per il numero 7, forse più di un premio. Quello, l’ha ricevuto anche a fine partita. Bologna-Lecce per Riccardo Orsolini è stata quasi una riconciliazione, più con sé stesso. L’uomo della domenica, e MVP anche per la Serie A, è proprio colui che è tornato a bussare dopo tanto tempo, con una prestazione da vero Riccardo Orsolini.

Bologna-Lecce e il vero Riccardo Orsolini

Pronti, via e subito dalle sue parti va la palla. Perché, forse, anche chi stava intorno a lui aveva capito che poteva essere la sua partita. E allora ecco il “solito” copione: lancio lungo, stop a seguire, puntare e… comunque, creare pericolosità. Prima ci si era messa la difesa del Lecce, poi Falcone. Ecco, quando sembrava il momento, traversa. Per fortuna Freuler la butta dentro. Ma comunque, il segno di Riccardo Orsolini si era visto eccome.

Se non l’ha potuto aprile, il lucchetto su Bologna-Lecce lo mette comunque lui, praticamente sul gong. Con un gol ampiamente meritato per la prestazione odierna. Sottolineata dallo stesso Vincenzo Italiano in conferenza stampa: i segnali che il numero 7 stesse bene, come ai bei tempi, c’erano tutti. Ed è questo il vero Riccardo Orsolini, quello di cui ha bisogno il Bologna.

Anche così si costruiscono i sogni

Con la consapevolezza. Quella proprio di Orsolini, passato da una serie di prestazioni decisamente non da lui e che, con una sola partita, potrebbe aver ritrovato la fiducia necessaria anche per i grandi momenti. Proprio come quelli di giovedì in quel di Birmingham, dove il Bologna tenterà l’impresa di rimonta. Sono gli stessi giocatori a crederci in primis, e Orso è ovviamente il capogruppo in questo. Ancor di più dopo quanto visto in Bologna-Lecce, dove il numero 7 ha dimostrato come possa ancora incidere eccome per questa squadra e per questi colori.

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