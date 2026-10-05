Nicolò Casale c’è: il difensore ha prolungato il contratto con il Bologna

Si attende solo l’ufficialità del Bologna ma intanto la notizia è trapelata già ieri: Nicolò Casale ha prolungato il contratto con il club emiliano di un altro anno e indosserà dunque i colori rossoblù almeno fino a giugno 2029. A scriverlo è anche Stefano Brunetti sul numero odierno del Corriere dello Sport – Più Stadio, che dà anche la formula economica dell’operazione: la cifra rimane la stessa, ma verrà spalmata su un ulteriore anno.

Nicolò Casale resta al Bologna: un’occasione per rilanciarsi e ottenere un posto tra i titolari?

L’epilogo della storia, dunque, è cambiato nel giro di qualche mese. Quest’estate, infatti, era quasi certo che il classe 1998 lasciasse le Due Torri. A inizio ottobre arriva invece il prolungamento del contratto. Adesso Nicolò ha la possibilità di riscattarsi, andando a farsi spazio nella linea difensiva a tre tipica del gioco di Raffele Palladino.

L’ex Lazio, tra l’altro, è rimasto a Bologna anche durante la sosta per le Nazionali, continuando ad allenarsi a Casteldebole. Con l’assenza di Vitik, Heggem, Helland e Theate, impegnati rispettivamente con la Repubblica Ceca, la Norvegia, la Norvegia U21 e il Belgio, Casale era l’unico difensore centrale a disposizione di mister Palladino. Se il lavoro svolto in queste settimana al Centro Tecnico Niccolò Galli gli sia servito per convincere l’allenatore a dargli una maglia da titolare, è ancora presto per saperlo.

La squadra sta proseguendo con il lavoro in vista del rientro in campionato, previsto per domenica 11 novembre in trasferta contro il Lecce. Nel frattempo il pacchetto arretrato rossoblù si è rinforzato con l’arrivo di Matteo Darmian. L’ex Inter, ingaggiato da svincolato per sopperire alla lunga assenza dell’infortunato Holm, firmerà tra oggi e domani. Si tratta di un arrivo importante per il Bologna, reduce da un periodo no: la squadra ha perso anche ieri in amichevole contro l’Ascoli e adesso Palladino dovrà dare una scossa a suoi.

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