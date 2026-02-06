Bologna, le notizie della giornata odierna (6/2/2026)

Continua l’avvicinamento al weekend di Serie A per il Bologna, il quale sfiderà il Parma domenica alle 12:30 in quel del Dall’Ara. Tra le notizie sulle probabili formazioni, cosa è successo oggi a Casteldebole e i numeri per tornare a vedere la luce nei risultati, vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, venerdì 6 febbraio 2026.

Le notizie di oggi verso Bologna-Parma: possibilità per l’ex Sohm?

Potrà esserci una possibilità dal primo minuto per Simon Sohm in Bologna-Parma? Il nuovo arrivato in casa Rossoblù, ed ex della sfida, potrebbe sgomitare per tornare titolare in Serie A, e potrebbe farlo proprio contro la squadra con cui si è messo più in luce. È ancora tutta un rebus la formazione che deciderà di schierare Vincenzo Italiano domenica, ma tra i nuovi arrivati il centrocampista svizzero è colui il quale ha già esordito – nella incredibile sconfitta contro il Genoa – e colui che sembra pronto per prendersi una maglia dal primo minuto là in mezzo, in vista anche della sfida alla Lazio in settimana.

Qui il link all’articolo completo sulla possibile suggestione

Stadio Dall’Ara, un restyling che non s’ha da fare

È di questa mattina la notizia di un sempre più imminente ritiro dei fondi da parte dell’amministrazione comunale destinati al restyling dello Stadio Dall’Ara. Un progetto ormai fermo da tempo a causa di costi che lievitano ogni giorno di più. La mancanza di fondi, l’impossibilità di impegnarsi ulteriormente della società e richieste cadute nel vuoto da parte della dirigenza Rossoblù sembrano indirizzare il tutto verso la parola “fine”, e verso altri progetti da parte del Comune di Bologna.

Qui il link all’articolo completo sulla questione Stadio

Una difesa da ritrovare, un Castro sugli scudi contro il Parma

Il capitolo “gol subiti” nell’ambiente Bologna non fa più notizia, sfortunatamente. Dalla vittoria contro l’Udinese di fine novembre, in una sola occasione, tra tutte le competizioni, la squadra Rossoblù non ha visto la propria rete muoversi: nella sfida di settimana scorsa contro il Maccabi Tel-Aviv. Bisogna ritrovare già da domenica una quadra, oltre che tornare a macinare punti. Punti che potrebbe portare Santiago Castro: l’argentino ha nel Parma la sua vittima preferita, con una media tra gol e partite quasi perfetta.

Qui il link all’articolo sui numeri della difesa Rossoblù

Qui il link all’articolo su Castro e il suo rapporto con il Parma

A Casteldebole il Bologna continua ad allenarsi, con due assenti giustificati

Dopo la ripresa delle operazioni nella giornata di ieri, è proseguito il lavoro al “Galli” di Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi in vista della sfida di domenica. Il campo non ha riservato sorprese particolari, con la conferma del recupero di Lucumì, il quale sta continuando a lavorare per riprendersi una maglia da titolare. Tra la rosa del Bologna le notizie arrivano dalle assenze alla seduta odierna, tra recuperi da problemi fisici e, è proprio il caso di dirlo, congedi parentali.

Qui il link all’articolo completo sull’allenamento odierno

